Экономика

Собственники скандальной застройки в центре Волгограда погрязли в судах с мэрией

Экономика 20.12.2020 09:08
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20.12.2020 09:08


Почти миллион рублей обязали выплатить департамент муниципального имущества владельцам скандальной застройки в центре Волгограда. Как сообщает ИА "Высота 102",  соответствующее решение в пользу ООО "Земля Профи" вынес арбитражный суд Волгоградской области.  Документ еще не вступил в законную силу. Мэрия должна заплатить фирме 985 тысяч рублей в качестве процентов за пользование чужими денежными средствами из-за несвоевременного исполнения ранее вынесенного судебного акта.
В январе 2020 года арбитраж и вовсе взыскал с муниципалитета в пользу "Земля профи" свыше 30 млн рублей переплаты за аренду земельного участка. Еще два иска организации к администрации города находятся в производстве областного арбитражного суда.
Судебные тяжбы между сторонами, в том числе - иски мэрии к компании о взыскании денег, касаются хорошо известного волгоградцам долгостроя на предмостной площади. Изначально на улице Краснознаменской, 5А планировалось возвести гостиницу, которую даже включали в программу подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. В 2017 году - после того как зампред Правительства РФ Виталий Мутко лично побывал на объекте и убедился, что сроки срываются, данную стройку "отлучили" от мундиаля. 
До сегодняшнего дня об открытии здания ничего не известно. При этом оно сдано в эксплуатацию - еще в апреле 2019 года "Земля профи" зарегистрировало право собственности на строение. После чего компания обратилась в администрацию города с заявлением о предоставлении участка в собственность за плату без проведения торгов. Между коммерсантами и властями тогда произошел конфликт, поскольку департамент муниципального имущества своим распоряжением от 21 августа 2019 года отказал компании в их просьбе. Далее последовала судебная тяжба, в процессе которой "Земля профи" в мае 2020 года приобрело земельный участок на пересечении улицы Краснознаменской и проспекта Ленина.

Впервые земельный участок на предмостной площади размером 7,6 тысячи квадратных метров сдали в аренду под строительство гостиницы летом 2008 года. Арендодателем тогда выступило ООО "Коммерческая фирма "Агроснаб". Спустя месяц нанимателем участка по договору цессии становится некий Д.Н. Батюк. Через год он передал объект ООО "Земля профи". В апреле 2016 года площадь арендованного компанией "Земля Профи" участка в самом сердце города с позволения облкомимущества возросла с 7,6 тысячи квадратных метров до 13 тысяч. А ранее застройщику удалось добиться увеличения вдвое высоты строения с 30 до 75 метров.
Поскольку ЧМ-2018 года давно отгремел и очередная элитная гостиница Волгограду оказалась не нужна, здание на предмостной площади его владельцы стали именовать 19-этажным многофункциональным деловым центром с подземной четырехярусной парковкой на 600 мест. В этом году на сайтах объявлений периодически появлялась информация о предоставлении коммерческих площадей на улице Краснознаменской, 5А в аренду. При этом отмечалось, что объект будет полностью готов к сдаче в конце 2020 года. 1-4 этажи бизнес-центра предлагались для обслуживания клиентов, 5-17 этажи - для офисов. Самые респектабельные помещения на 18-19 этажах, по видению собственников здания, подходят под рестораны.
В настоящее время учредителем компании "Земля Профи" являются депутат Волгоградской областной думы от партии "Единая Россия" Станислав Коротков и двое его бизнес-партнеров - Николай Самбуров и Валерий Москальков. 

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