Самый разбитый сквер в центре Волгограда ожидает новая жизнь





В Центральном районе Волгограда сквер 8 марта включили в план обновления. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, сейчас проводится аукцион по поиску подрядной организации. Зона отдыха, которая находится в крайне запущенном состоянии, расположена в границах улиц Кубанской, Рокоссовского и Чапаева.

Техническим заданием предусмотрена замена тротуарной плитки, монтаж систем освещения и видеонаблюдения, обустройство детской игровой зоны и озеленение территории. Также на объекте установят скульптурную композицию в честь героев Чернобыля «1986».

Общая площадь парка составит более 20 тысяч квадратных метров. В ходе работ необходимо заменить тротуарную плитку, установить 120 светильников, 45 скамеек с урнами, 14 камер видеонаблюдения и поливочный водопровод. Для детей будет оборудована игровая площадка с травмобезопасным покрытием и монохромным цветовым решением, не нарушающая замысел мемориального парка.

В сквере высадят 35 видов зеленых насаждений, среди которых березы, сосны, липы, рябины, ели, клёны и можжевельники. Для обслуживания деревьев и кустарников здесь проложат более 15 тысяч погонных метров поливочного водопровода. Начальная цена контракта составила более 53 миллионов рублей.

В годы Великой Отечественной войны рядом со сквером 8 Марта находилась военная комендатура, вблизи которой были обнаружены две расстрельные ямы - одна для красноармейцев, а вторая - для евреев. Всего там было убито 2,5 тысячи человек, из них свыше 600 евреев. В феврале текущего года Волгоградская еврейская община заявила о намерении поставить в этом месте мемориальный знак в память жертв Холокоста.



