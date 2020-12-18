Общество

Самый разбитый сквер в центре Волгограда ожидает новая жизнь

Общество 18.12.2020 09:53
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18.12.2020 09:53


В Центральном районе Волгограда сквер 8 марта включили в план обновления. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, сейчас проводится аукцион по поиску подрядной организации. Зона отдыха, которая находится в крайне запущенном состоянии, расположена в границах улиц Кубанской, Рокоссовского и Чапаева. 
Техническим заданием предусмотрена замена тротуарной плитки, монтаж систем освещения и видеонаблюдения, обустройство детской игровой зоны и озеленение территории. Также на объекте установят скульптурную композицию в честь героев Чернобыля «1986». 
Общая площадь парка составит более 20 тысяч квадратных метров. В ходе работ необходимо заменить тротуарную плитку, установить 120 светильников, 45 скамеек с урнами, 14 камер видеонаблюдения и поливочный водопровод. Для детей будет оборудована игровая площадка с травмобезопасным покрытием и  монохромным цветовым решением, не нарушающая замысел мемориального парка. 
В сквере высадят 35 видов зеленых насаждений, среди которых березы, сосны, липы, рябины, ели, клёны и можжевельники. Для обслуживания деревьев и кустарников здесь проложат более 15 тысяч погонных метров поливочного водопровода. Начальная цена контракта составила более 53 миллионов рублей. 
В годы Великой Отечественной войны рядом со сквером 8 Марта находилась военная комендатура, вблизи которой были обнаружены две расстрельные ямы - одна для красноармейцев, а вторая - для евреев. Всего там было убито 2,5 тысячи человек, из них свыше 600 евреев. В феврале текущего года Волгоградская еврейская община заявила о намерении поставить в этом месте мемориальный знак в память жертв Холокоста.

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