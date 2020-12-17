В Волгоградской области колдунью-миллионершу признали мошенницей

Расследования 17.12.2020 17:25
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17.12.2020 17:25
За хищение у клиентки более 1 миллиона рублей в Волгоградской области осуждена 31-летняя жительница Новоаннинского района. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в объединенной пресс-службе судов региона, Новоаннинский районный суд признал женщину, которая якобы обладала экстрасенсорными способностями, мошенницей. Ей назначено три года лишения свободы в колонии общего режима с отсрочкой отбывания наказания до достижения ее ребенком, родившимся в 2020 году, 14-летнего возраста.
Судом установлено, подсудимая познакомилась с потерпевшей в больнице в марте 2019 года. Своей новой знакомой она сообщила, что обладает магическими способностями и может помочь, так как на женщину и всех членов ее семьи наложены "порча и проклятие". Подсудимая пообещала все это снять и "наложить защиту". С марта 2019 года по май 2020 года потерпевшая передала ей денежные средства и золотые украшения на 1 113 503 руб. Похищенными деньгами подсудимая распорядилась по своему усмотрению.
Вину в совершении указанного преступления женщина признала, в содеянном раскаялась. До вынесения приговора суда частично возместила причиненный преступлением ущерб.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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