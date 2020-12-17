Экономика

Цены на еду в Волгоградской области не слушаются чиновников

Экономика 17.12.2020 12:21
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17.12.2020 12:21


В Волгоградской области цены на некоторые продукты питания продолжили победный рост. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, так, за период с 7 по 14 декабря вновь подорожало растительное масло – рост составил еще 4,19% и средняя стоимость этого продукта питания достигла уже почти 120 рублей за литр. Повысилась и стоимость яиц – на 6,37%. В ведомстве утверждают, что средняя цена на яйца составила 65,30 рублей за десяток. Хотя в магазинах стоимость этого продукта превысила уже 80 рублей. Также подорожали сахар, хлебо-булочные изделия, маргарин, повысилась цена на овощи. 
Между тем, накануне в администрации Волгоградской области заявили о принятых мерах по стабилизации цен на продукты. Так, одна из торговых сетей уже отчиталась о снижении цен на растительное масло до 110 рублей за литр и на сахар до 46 рублей за кг. Такие рамки ранее обозначили в правительстве России. 

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