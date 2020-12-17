Не выйдем за пределы: в администрации Волгоградской области объяснили предстоящее повышение тарифов на коммуналку
Экономика 17.12.2020 19:29
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17.12.2020 19:29
Стоимость ресурсов и коммунальных услуг в Волгоградской области с 1 июля 2021 года не превысит утвержденные на федеральном уровне значения. Об этом заявили ИА «Высота 102» в администрации региона, где накануне опубликовали постановление об утверждении предельных индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммуналку. Напомним, согласно данному документу, в Волгоградской области с 1 июля будущего года этот индекс составит 4,75% для всех муниципальных образований региона. При этом в октябре 2020 года в правительстве России предельный индекс для Волгоградской области был установлен на уровне 3,8%.
В администрации Волгоградской области пояснили, что на 4,75% повысится только стоимость электроэнергии. Это станет единственной услугой, которая увеличится на такое значение. При этом изменение стоимости электроэнергии для населения региона будет ниже принятой правительством РФ, которое установило планку для данной услуги в размере 5%. Максимальное повышение цены за киловатт час для потребителя составит всего 21 копейку, подчеркнули в администрации. Изменение тарифов на все остальные услуги будет меньше, заверили областные власти. При этом, стоит отметить, что в соседних регионах рост тарифов на отдельные виды услуг может быть выше. Например, в Астраханской области — до 5,4 %, Ростовской — до 5,3%, в Краснодарском крае- до 6,6%.
При этом суммарная стоимость пакета услуг в Волгоградской области с учетом тепло- и водоснабжения, водоотведения, вывоза мусора и других позиций для каждого жителя региона в 2021 году не увеличится больше, чем на 3,8%, как и было определено ранее на федеральном уровне, заверили в администрации региона. «Даже с учетом изменения тарифы в Волгоградской области сопоставимы или значительно ниже уровня действующих в других регионах РФ. Предельный индекс тарифов в Волгоградской области соответствует уровню инфляции и не превышает рекомендованный федеральным центром для регионов», - утверждают в администрации области. При этом здесь напомнили, что жители могут рассчитывать на поддержку при оплате услуг ЖКХ. В случае, если эти расходы превышают 22% от совокупного дохода семьи, гражданин имеет право обратиться в органы социальной защиты населения для получения субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Но в любом случае уже понятно, что жителям Волгоградской области, которая в конце этого года перейдет в зону московского времени, придется больше денег тратить на электричество. А ведь депутат Госдумы Татьяна Цыбизова перед голосованием во втором чтении по скандальному законопроекту убеждала своих коллег по нижней палате парламента в том, что жители региона смогут сэкономить «за счет зимнего часа, который является наиболее активным трудовым временем, чем летний вечерний час». Теперь этот аргумент депутата обесценен, а для жителей региона приобрел вполне реальную цену.
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