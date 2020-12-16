В Волгоградской области нашли пропавшего 10-летнего мальчика

Происшествия 16.12.2020 12:36
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16.12.2020 12:36
Поисковые мероприятия в Руднянском районе Волгоградской области завершились благополучно - пропавшего 10-летнего мальчика нашли. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник, ребенок жив и здоров. Ночь он провел на чердаке заброшенного здания, а потом прятался в сене. По словам ребенка, он ушел из дома из-за обиды на мать. С мальчиком и его законными представителями будут проведены профилактические беседы.
Напомним, с заявлением в полицию ночью 15 декабря обратилась мать мальчика. Женщина рассказала, что около 22:00 ее сын вышел во двор частного домовладения и домой не вернулся.
Личный состав отдела полиции незамедлительно приступил к розыску пропавшего школьника, были сформированы поисковые группы. Обследовали прилегающие строения, лесной массив, прибрежную часть. Были опрошены школьные учителя, одноклассники, родственники и знакомые, которые могли располагать информацией о местонахождении подростка.
В розыске ребенка были задействованы свыше 100 полицейских из Руднянского, Жирновского и Еланского отделов полиции. Помощь оказывали волонтеры, представители МЧС, сельской администрации.
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