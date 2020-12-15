



Автомобильный катализатор стоимостью 60 тысяч рублей похитил слесарь автомастерской из иномарки клиентки. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в УМВД России по Волгограду, 35-летняя жительница Центрального района обратилась за помощью в полицию, так как хозяин автомастерской отказался ей помогать. Владелица "Ford Mondeo" рассказала полицейским, что после ремонта авто в автомастерской, расположенной в Дзержинском районе, внутренняя система диагностики автомобиля выдала ошибку. Женщина решила показать машину другим мастерам, которые сообщили, что из автомобиля был удален катализатор. Хозяин автомастерской, в которой ей ремонтировали транспортное средство, отказался устранять причину.

Сыщики уголовного розыска опросили всех сотрудников автосервиса и установили подозреваемого в совершении преступления. 21-летний слесарь сознался в содеянном и рассказал, что вырезал деталь, а затем продал ее за 2000 рублей. Денежные средства мужчина потратил на собственные нужды.

Уголовное дело возбуждено по статье "Кража". Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.



