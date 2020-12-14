Пара телефонных мошенников в Волгограде поплатилась за игру на родственных чувствах





Приговоры за телефонное мошенничество вынес суд в Волгограде 34-летнему ранее судимому местному жителю и его 32-летней сообщнице. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, преступный дуэт признан виновным в мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину группой лиц по предварительному сговору. Мужчине назначено 2,5 года колонии строгого режима. Его сообщница осуждена к 10 месяцам исправительных работ.

В судебном заседании установлено, что волгоградец звонил по телефону на случайные номера, ответившим предлагал узнать его по голосу как дальнего знакомого или родственника. Когда растерявшийся собеседник называл имя, подсудимый откликался на него и сообщал, что скоро заедет в гости. Через некоторое время он перезванивал и просил перевести денежные средства в сумме от 2,5 до 8 тысяч рублей для решения возникших в пути проблем.

С декабря 2019 года по апрель 2020 года установлено пять эпизодов мошенничества, потерпевшими по которым стали жители Волгограда, Краснодара и ряда населенных пунктов Краснодарского края. В двух случаях мужчина действовал в сговоре со своей знакомой, которая оказывала помощь в снятии денежных средств по банковским картам, оформленным на третьих лиц.

Расследование уголовного дела проводилось УМВД России по г. Волгограду.

Вину сообщники полностью признали.



