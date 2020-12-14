Как такси оказалось в овраге, засняли уличные камеры в Волгограде











Момент ДТП и последующего съезда такси с дороги в овраг в Волгограде записали камеры уличного видеонаблюдения. Как сообщает ИА "Высота 102", запись происшествия опубликовало сегодня ГКУ ВО "Безопасный регион".

На видео запечатлено, как после удара белая иномарка меняет направление движения и медленно катится в сторону оврага и съезжает в него. Небольшая скорость, с которой такси угодило в овраг, и объясняет, почему в машине никто не пострадал. Автомобиль "ВАЗ" также изменил траекторию и медленно покатился по проезжей части. Остановить машину помог водитель другого авто.





ДТП произошло в воскресенье днем в Кировском районе Волгограда. 80-летний водитель "ВАЗ-21074", двигаясь со стороны Советского района в Красноармейский, на регулируемом перекрестке по ул. Колосовая при повороте не уступил дорогу автомобилю Volkswagen polo. В результате иномарка совершила съезд в овраг. Пожилого водителя "ВАЗа" госпитализировали в больницу с перелом челюсти и сотрясением головного мозга. Оказавшиеся в овраге водитель и пассажир такси не пострадали.



