Пожар за 13 минут уничтожил шашлычную в Волгограде (ВИДЕО)











Павильон, где готовили шашлыки, сгорел сегодня дотла в Ворошиловском районе Волгограда, сообщает ИА "Высота 102". Очевидцы засняли, как густой дым и пламя выбиваются из небольшого строения на улице Кузнецкая, 73.





В пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области уточнили, что сообщение о возгорании обшитого сайдингом павильона поступило на пульт оперативного дежурного в 10:41. Сотрудники пожарно-спасательной части №20 ликвидировали пожар в 10:54. Сообщается, что строение размером 3 на 5 метров горело по всей площади. Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Причины возгорания устанавливаются.

Видео и фото: Наталья Генералова, Вконтакте.



