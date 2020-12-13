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В Волгограде под шумок борьбы с ростом цен подорожали яйца

Главное 13.12.2020 21:27
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13.12.2020 21:27


Волгоградцы заметили значительный рост цен на яйца. Как сообщает ИА «Высота 102», десяток яиц стоит со скидкой в некоторых магазинах около 70 рублей. В других  торговых точках стоимость этого продукта питания доходит до 80 рублей. При этом на прошлой неделе яйца оказались в числе продуктов, которые подорожали заметнее всего. По данным Волгоградстата, средняя стоимость десятка яиц составляла 61,39 рублей, рост стоимости за неделю составил около 5%. 
Между тем, подорожание яиц  происходит на фоне борьбы с ростом цен, объявленной правительством России. Уже определены ведомства, ответственные за контроль и надзор за выполнением поручения правительства России по снижению цен на базовые продукты питания. Так, федеральная антимонопольная служба  уже направила соответствующие поручения территориальным управлениям ведомства.  Кроме того,  Михаил Мишустин поручил  ФНС России  обеспечить мониторинг цен на потребительские товары с докладом на еженедельных оперативных совещаниях в правительстве РФ.

Ранее, напомним, резкий рост цен на растительное масло, муку, сахар вызвал недоумение у президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что этот процесс нельзя оправдать пандемией. После этого Михаил Мишустин устроил разнос министрам, обвинив их в отсутствии контроля за ценами на продукты питания. В правительстве РФ уже предприняли первые шаги по обузданию цен на растительное масло, значительно повысив таможенные пошлины на вывоз этого сырья за границу. 

В Волгоградской области ряд продуктов подорожал за год аж в полтора-два раза. Об этом свидетельствуют данные Волгоградстата. Так, если в начале 2020 года килограмм сахара стоил в Волгоградской области 26,69 рубля за килограмм, то в начале декабря он подорожал до 50 рублей за кг. Стоимость килограмма растительного масла за этот период увеличилась с 84,45 рублей до 114, 33 рублей. Значительно подорожала и гречка. В конце декабря 2019 года и в первых числах января 2020 года эта крупа стоила в среднем 53,83 рубля за кг, а в начале декабря этого года – уже 74,64 рубля за кг. 
Однако пока никаких изменений в сторону удешевления продуктов питания не произошло. В магазинах цена на некоторые марки растительного масла достигла 140 рублей за кг, сахар стоит также около 50 рублей. Теперь к резко подорожавшим продуктам присоединились и яйца. 

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