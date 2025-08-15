



В Волгограде планируют приобрести 15 комплексов фото и видеофиксации для платных стоянок, а также для отслеживания парковок на зеленой зоне. Извещение о намерении взять в аренду необходимое оборудование с последующей передачей его в собственность города опубликовало на сайте госзаказов МБУ «Центр организации дорожного движения».

Новая техника обойдется, согласно начальной стоимости заказа, в 59,5 миллиона рублей. Для нужд МБУ потребовался 1 мобильный комплекс, который устанавливается на базе транспортного средства, и 14 – стационарных. Их будут закреплять на опорах освещения, на стенах и других объектах для обеспечения необходимого угла обзора участка улично-дорожной сети.



Оборудование необходимо для фиксации нарушений правил платных парковок, а также проезда и стоянки транспортных средств на зеленой зоне.



Напомним, в Волгоградской области уже вступили в действие повышенные штрафы за парковку на «зеленке».





