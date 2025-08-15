Коллапс в аэропорту Волгограда: задержаны 19 рейсов, 4 отменены

Аэропорт Волгограда до сих пор не работает после введенных накануне ограничений. По данным электронного табло, на утро 15 августа задерживается прилет 9 самолетов из Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Новосибирска, Калининграда, Еревана. Некоторые из них должны были приземлиться в Волгограде еще вечером 14 августа, были перенесены на утро, но до сих пор не прибыли из-за действующих мер безопасности.

Также серьезные сбои – в расписании самолетов, которые должны были вылететь из воздушной гавани города. Задержаны в общей сложности 10 бортов. Четыре рейса – в Москву и из столицы – отменены.

