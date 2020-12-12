В Волгограде на Глубинной сгорел дом с человеком





Деревянный дом полностью ночью сгорел в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в экстренных службах, на месте происшествия был обнаружен сильно обгоревший труп человека, личность устанавливается.

По данным ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о возгорании по всей площади одноэтажного частного дома на улице Глубинной поступило в оперативные службы в 00:57. Горела также кровля деревянного гаража. Пожар был ликвидирован в 01:13. Предстоит установить, что стало причиной возгорания.



