Экономика

ПСБ стал третьим на рынке по числу кредитов в рамках господдержки МСБ

Экономика 11.12.2020 16:49
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11.12.2020 16:49


ПСБ в период действия антикризисных мер государственной поддержки малого и среднего бизнеса выдал порядка 30 тысяч льготных кредитов, что позволило банку занять третье место на рынке по этому показателю, заявил руководитель блока малого и среднего бизнеса и розницы ПСБ Константин Басманов в рамках онлайн-форума «Просто капитал».
«Несмотря на то, что кредитные меры поддержки были направлены на компании определенных видов деятельности, ими получилось охватить очень большой сегмент рынка – более 260 тыс. предприятий с 5 миллионами занятых получили такую поддержку. То есть, программа действительно достигла общенационального эффекта. ПСБ принимал очень активное участие в реализации мер антикризисной поддержки, нам удалось занять третье месте в стране по количеству предоставленных займов, и предприниматели получили через нас 50 млрд рублей антикризисных кредитов», - сообщил К.Басманов.
Он отметил, что в период шоковых изменений основной негативный эффект пришелся на сферы, связанные с продажами, сильнее всего пострадала сфера услуг и торговля непродовольственными товарами.
 «Но очень интересно, что в этот период происходило с доступностью кредитования – вело оно себя совершенно обратным образом, и объяснить это можно только беспрецедентными мерами именно кредитной поддержки, которые в этот период реализовывались. Речь идет о кредитах на поддержание занятости под 0% и кредиты на восстановление деятельности под 2%. Доступность кредитов в период максимального падения продаж оставалась на довольно высоком уровне», - сообщил К.Басманов.
Форум «Просто капитал» проходит 11 и 12 декабря, сообщила ИА «Высота 1022 пресс-служба банка. Предприниматели и частные клиенты ПСБ, которые раньше обслуживались в Связь-Банке, также смогли стать участниками первого дня онлайн-форума «Просто капитал».После присоединения к ПСБ им стали доступны все преимущества от работы с технологичным и надежным государственным банком, включая современные и выгодные сервисы цифрового банкинга, торгового эквайринга, онлайн-кредитования и онлайн-факторинга, выпуск цифровых бизнес-карт, льготные кредиты в рамках программ господдержки. 

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