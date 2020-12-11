Экономика 11.12.2020 09:17 Новости компаний
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11.12.2020 09:17 Новости компаний
ООО «Управление отходами – Волгоград» ежемесячно рассылает недобросовестным абонентам специальные уведомления о наличии долга за услугу «Обращение с ТКО». Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании.
В квитанциях для удобства потребителей обозначены точные данные о сумме и периоде задолженности за услугу. Их получат жители всех районов Волгоградской области в середине декабря. К отправке готовится более 140 000 платежных документов с требованием в кратчайшие сроки погасить долги.
«Если Вы получили подобное письмо-требование, не надо паниковать. Этот документ составлен специально в помощь абонентам для налаживания конструктивного диалога. Ведь далеко не все жители свободно ориентируются в ежемесячной квитанции на оплату коммунальных услуг и могут случайно упустить из виду информацию об образовавшейся задолженности. Неоспоримые плюсы долгового уведомления в том, что, во-первых, информация о долге представлена наглядно, во-вторых, она точечно и заблаговременно доставляется потребителю для решения вопроса в досудебном порядке, и, в-третьих, встроенный QR-код позволяет за секунды дистанционно оплатить сумму долга», - пояснила директор по договорной работе и взысканию ООО «Управление отходами – Волгоград» Ольга Андрианова.
Компания предлагает погасить долг частично, если у потребителя нет возможности оплатить сумму в полном объеме. Для оформления рассрочки абоненту необходимо:
- составить заявление в свободной форме с указанием ФИО, адреса регистрации/проживания;
- указать номер лицевого счета;
- предоставить копии документов, удостоверяющих личность (включая страницы с регистрацией) и подтверждающих право собственности на жилое помещение.
Весь пакет документов нужно направить специалистам регионального оператора по электронному адресу: info@uo34.ru или по почте: 400066, г. Волгоград, ул. Новороссийская, д. 5. Телефон контакт-центра Волгоградского регионального оператора «Управление отходами – Волгоград»: (8442) 23-23-23. Оплатить имеющиеся долги можно в отделениях Сбербанка, Почты России и Почта Банка и дистанционно на сайте компании «Управление отходами – Волгоград».
Напомним, срок моратория Правительства РФ на пени и штрафы из-за просрочки коммунальных платежей истекает 31 декабря. Остается не так много времени, чтобы исполнить требования закона без ущерба своему кошельку.
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