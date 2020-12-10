Экономика 10.12.2020 11:58
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10.12.2020 11:58
В Волгограде прошел финал федеральной образовательной программы по поддержке женского предпринимательства «Мама-предприниматель». Первое место на конкурсе бизнес-проектов заняла Алина Зевакина с проектом по созданию авторских ортопедических ковриков из камней для реабилитации детей с проблемами опорно-двигательного аппарата и пожилых людей. В качестве приза она получила от благотворительного фонда Amway «В ответе за будущее» грант в размере 100 000 рублей на воплощения своего проекта, сообщает ИА «Высота 102».
«Проект родился у меня в начале пандемии. Как практикующий врач и мама дочки с ДЦП я понимала, что у меня и у таких мам, как я, нет возможности прерывать занятия. Нужно было срочно придумывать выход из ситуации, и вот так родилась инициатива», – сказала победительница.
Федеральная образовательная программа по развитию женского предпринимательства «Мама-предприниматель» разработана специально для женщин в декрете и с несовершеннолетними детьми, чтобы помочь им открыть собственное дело и эффективно сочетать заботу о семье и профессиональную самореализацию.
Программа существует с 2013 года и в этом году проходит более чем в 60 регионах России. С 2015 года программа реализуется благотворительным фондом Amway «В ответе за будущее» и Комитетом по развитию женского предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ», с 2016 года – вместе с акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», а в 2019 году к совместному проекту присоединился банк «Открытие», сообщила пресс-служба банка.
В прошлом году программа «Мама-предприниматель» была включена Минэкономразвития России в перечень программ для предпринимателей, реализуемых в рамках национального проекта РФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Наталья Ларионова, статс-секретарь, заместитель генерального директора АО «Корпорация МСП»: «Самореализация – это, безусловно, один из главных факторов успешной и полноценной жизни современной женщины. В программе «Мама-предприниматель» мы стараемся показать, что начать собственное дело и совмещать его с заботой о семье – не настолько сложно и страшно, как может показаться на первый взгляд. По сути, мы даем алгоритм действий для старта, раскрываем секреты мира бизнеса, даем возможность действовать и идти вперед!».
Анна Сошинская, президент благотворительного фонда Amway «В ответе за будущее»: «Программа «Мама-предприниматель» – проект огромной социальной значимости. Более половины женщин в России рассматривают для себя возможность заняться предпринимательством, но большинству из них не хватает знаний в этой области или финансовых возможностей. А «Мама-предприниматель» может стать для них трамплином в счастливую жизнь, где не приходится выбирать между семьей и самореализацией. Из года в год мы видим, как благодаря программе сотни женщин обретают финансовую независимость и уверенность в своих силах. Именно поэтому фонд Amway «В ответе за будущее» поддерживает программу «Мама-предприниматель» уже много лет и не намерен прекращать!».
Надия Черкасова, заместитель президента-председателя правления банка «Открытие»: «Основные препятствия для начинающих предпринимателей при открытии своего бизнеса — нехватка стартового капитала и недостаток финансовых знаний. Программа “Мама-предприниматель” помогает участницам получить необходимые навыки для качественного старта, организации и ведения своего дела».
В Волгоградской области программа «Мама-предприниматель» реализуется Корпорацией МСП, Комитетом по развитию женского предпринмательства, компанией Amwаy и Банком «Открытие».
Финалу предшествовало пятидневное обучение основам предпринимательства. В региональный отборочный тур прошли и получили возможность пройти тренинги и мастер-классы у бизнес-экспертов региона 26 жительниц Волгоградской области. Они обучались основам создания продукта и маркетинга, нюансам финансовой и налоговой грамотности, трудились над созданием собственного бизнес-плана и учились навыкам презентации проектов.
В последний день обучения участницы представили жюри свои бизнес-идеи, среди которых было много уникальных и интересных проектов: кроме проекта победительницы эксперты высоко оценили идею по изготовлению сумок редкой породы; проект машинной вышивки «Art-стежок»; а также идею создания столярной мастерской «Деревяшки».
Фото из личного архива Алины Зевакиной.
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