В Волгограде поставщик питания исключил версию заболевания школьников из-за некачественной еды





Компания, поставляющая продукты питания в школы Волгограда, прокомментировала инцидент с заболеванием детей в лицее №11. В областном комитете здравоохранения накануне заявили, что в учебном заведении произошла вспышка норовирусной инфекции, возбудителем которой является патогенный для человека микроб, вызывающий заболевания желудочно-кишечного тракта.

Возбудитель норовируса выявлен у 7 детей и одного работника пищеблока. Всего заболело 9 детей. Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области проводит эпидемиологическое расследование причин и условий возникновения вируса в лицее. В ходе расследования выявлены нарушения в пищеблоке, составлен и направлен в суд протокол о временном запрете деятельности ООО «Виво маркет».

В компании «Виво маркет» ИА «Высота 102» пояснили, что предприятие продолжает работать в штатном режиме, осуществляя производство сырья и полуфабрикатов для социальных объектов, а также организуя горячее питание в 96 образовательных учреждениях Красноармейского, Ворошиловского, Дзержинского, Краснооктябрьского, Тракторозаводского районах города.

«Одновременно оператор школьного питания оказывает активное содействие региональному Управлению Роспотребнадзора в рамках проверки, проводимой в связи с заболеванием в МОУ Лицей №11 девяти человек норовирусной инфекцией», - отметили в организации.

Проверочные мероприятия на пищеблоке лицея, как добавили в «Виво маркет», являются стандартными процедурами, предусмотренными штатным протоколом контрольных действий в подобной ситуации. «В настоящее время установлено, что симптомы, проявившиеся у учеников, связаны с инфекционным заболеванием, активизирующимся в осенний и весенний периоды. Версия о некачественной продукции, поставляемой в школу в рамках обеспечения горячего питания, в ходе проверки полностью исключена», - подчеркивает оператор питания.

По данным «Виво маркет», в ходе проверки Роспотребнадзора выявлены замечания к состоянию отдельных позиций кухонного оборудования школьного пищеблока, такие как отслоившаяся на стене штукатурка или треснувшая кафельная плитка на полу. «Эти недочеты даже потенциально не относятся к заболеванию норовирусной инфекцией и не находятся с ними в причинно-следственной связи. Данные о результатах проверки Роспотребнадзора направлены в суд для принятия решения о возобновлении работы пищеблока Лицея №11. Как только работа пищеблока будет возобновлена, «Виво маркет» продолжит исполнение своих обязанностей», - отмечается в официальном комментарии компании.



