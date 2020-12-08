В парке Гагарина Краснооктябрьского района зазвучала музыка





Парковое радио заработало в благоустроенном парке Гагарина в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, в зоне отдыха также появились более 100 ландшафтных светильников и около 50 светодиодных фонарей. Это последний этап работ в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Ранее там заменили тротуарное покрытие, обустроили площадки для спортивных игр и высадили порядка 4,5 тысячи растений.

Система озвучки будет транслировать музыку и различные объявления. С середины ноября предприятие проводило тестирование систем в различных режимах работы, и с начала месяца они начали функционировать на постоянной основе.

Парк Гагарина, заложенный ещё в начале 30-х годов, десятилетиями оставался любимым местом отдыха для жителей Краснооктябрьского района, но со временем городской объект пришёл в полное запустение. В 2019 году муниципалитет приступил к двухэтапному обновлению парка, сначала обновив тротуарную плитку на центральной аллее и обустроив места для игр в мини-футбол, баскетбол, бадминтон и воркаут-площадку. В 2020 году были восстановлены пешеходные дорожки на второстепенных аллеях, высажены деревья, а также обновлена парковая мебель вместе с малыми архитектурными формами на детской площадке.

Помимо парка Гагарина в 2020 году в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» муниципалитет благоустроил еще пять общественных пространств в Тракторозаводском, Дзержинском, Центральном, Ворошиловском и Советском районах.



