В парке Гагарина Краснооктябрьского района зазвучала музыка

Общество 08.12.2020 14:06
0
08.12.2020 14:06
Парковое радио заработало в благоустроенном парке Гагарина в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, в зоне отдыха также появились более 100 ландшафтных светильников и около 50 светодиодных фонарей. Это последний этап работ в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Ранее там заменили тротуарное покрытие, обустроили площадки для спортивных игр и высадили порядка 4,5 тысячи растений.
Система озвучки будет транслировать музыку и различные объявления. С середины ноября предприятие проводило тестирование систем в различных режимах работы, и с начала месяца они начали функционировать на постоянной основе.
Парк Гагарина, заложенный ещё в начале 30-х годов, десятилетиями оставался любимым местом отдыха для жителей Краснооктябрьского района, но со временем городской объект пришёл в полное запустение. В 2019 году муниципалитет приступил к двухэтапному обновлению парка, сначала обновив тротуарную плитку на центральной аллее и обустроив места для игр в мини-футбол, баскетбол, бадминтон и воркаут-площадку. В 2020 году были восстановлены пешеходные дорожки на второстепенных аллеях, высажены деревья, а также обновлена парковая мебель вместе с малыми архитектурными формами на детской площадке.
Помимо парка Гагарина в 2020 году в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» муниципалитет благоустроил еще пять общественных пространств в Тракторозаводском, Дзержинском, Центральном, Ворошиловском и Советском районах.
Реклама
Известного в Волгограде львенка по кличке "Гром" конфисковали у собственника08.12.2020 12:03
Общество 08.12.2020 12:03
В Волгограде началась замена 21 км контактной сети скоростного трамвая08.12.2020 10:19
Общество 08.12.2020 10:19
На юге Волгограда дотла сгорел автобус с краснодарскими номерами (ВИДЕО)08.12.2020 09:58
Общество 08.12.2020 09:58
Волгоградстат подсчитал стоимость борща08.12.2020 09:13
Общество 08.12.2020 09:13
Сбер подвел итоги крупнейшей международной конференции AI Journey 202007.12.2020 21:19
Общество 07.12.2020 21:19
Красота стоит жертв: новогоднее убранство обходится в миллионы бюджету Волгограда07.12.2020 20:14
Общество 07.12.2020 20:14
В Волгограде дезинфицируют лицей после вспышки загадочного вируса07.12.2020 18:58
Общество 07.12.2020 18:58
Мимикрирующую под музей игровую комнату в Волгограде опечатали на 20 суток07.12.2020 17:42
Общество 07.12.2020 17:42
Сторонники волгоградского времени запишут коллективное обращение для пресс-конференции президента07.12.2020 16:54
Общество 07.12.2020 16:54
В Волгограде через три года из кинотеатра "Победа" сделают Дом детства07.12.2020 14:40
Общество 07.12.2020 14:40
Депутатов Волгоградской облдумы просят поддержать идею присвоить городу Котельниково почетное звание07.12.2020 13:43
Общество 07.12.2020 13:43
Волгоградцы зафиксировали на видео псевдоуборку на месте сноса гаражей06.12.2020 19:07
Общество 06.12.2020 19:07
Терпели неделю: еще четверо жителей Волгоградской области скончались от коронавируса06.12.2020 17:47
Общество 06.12.2020 17:47
В Волгограде апробируют морозостойкую технологию укладки асфальта06.12.2020 17:44
Общество 06.12.2020 17:44
В Волгограде после демонтажа гаражей образовалась новая свалка06.12.2020 15:49
Общество 06.12.2020 15:49
Реклама