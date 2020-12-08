Общество 08.12.2020 09:58
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08.12.2020 09:58
Сегодня около 3.30 утра в Красноармейском районе Волгограда сгорел автобус «Asia Cosmos». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МЧС по региону, пожар произошел вблизи пересечения проспекта Героев Сталинграда и бульвара Энгельса. Пожарные расчеты шестой пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 03.46. Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электрической проводки.
Как стало известно информагентству, у автобуса был госномер Краснодарского края.
Видео: Максим Максимов.
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