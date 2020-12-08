









Сегодня около 3.30 утра в Красноармейском районе Волгограда сгорел автобус «Asia Cosmos». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МЧС по региону, пожар произошел вблизи пересечения проспекта Героев Сталинграда и бульвара Энгельса. Пожарные расчеты шестой пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 03.46. Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электрической проводки.

Как стало известно информагентству, у автобуса был госномер Краснодарского края.

Видео: Максим Максимов.