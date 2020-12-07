



По решению суда на 20 суток приостановлена деятельность "Интерактивного музея "Легоза" в ТРК "Европа Сити Молл" в Волгограде, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на информацию территориального управления Роспотребнадзора.

Ранее, напомним, сообщалось о выявленных нарушениях и наложении временного запрета на работу детской комнаты до решения суда.

В суде установлено, что ИП Борейко Л.Л не уведомил Роспотребнадзор о планируемых сроках открытия детской игровой комнаты в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, не обеспечил проведение на входе термометрии лиц, посещающих детскую игровую комнату с занесением результатов в журнал.

Представители предпринимателя пытались оправдать отсутствие обязанности уведомлять государственный орган о своём открытии тем, что якобы они открываются не впервые, а после вынужденного простоя. Однако суд счёл указанный довод несостоятельным, так как в действующем законодательстве нет отсылки на то, что такое уведомление является обязательным лишь для впервые открывающихся организаций.

С фактом отсутствия журнала термометрии представители предпринимателя согласились, вместе с тем, сообщили, что температуру тела они измеряли всем посетителям. В качестве доказательств они представили свидетелей, однако, суд установил, что допрошенные свидетели являются прямо заинтересованными лицами, так как один из свидетелей является сотрудником "Интерактивного музея "Легоза", а второй свидетель является близким родственником первого. В связи с чем, их показания не могут быть объективными для разрешения дела.

Кроме того, под сомнение встал сам факт возможности работы детской игровой комнаты, деятельность которых на территории Волгоградской области запрещена постановлением губернатора Волгоградской области. Однако сам индивидуальный предприниматель, а также его представители утверждают, что "Интерактивный музей "Легоза" является музеем в широком понимании этого термина, а не детской игровой комнатой.

Суд счел, что представленные "Интерактивным музеем "Легоза" доказательства не позволяют судить о том, что его деятельность связана с хранением, изучением и публичным представлением музейных предметов и музейных коллекций. Деятельность ИП Борейко Л.Л. направлена на извлечение прибыли и не является некоммерческим учреждением культуры.



