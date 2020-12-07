Общество

Мимикрирующую под музей игровую комнату в Волгограде опечатали на 20 суток

Общество 07.12.2020 17:42
0
07.12.2020 17:42


По решению суда на 20 суток приостановлена деятельность "Интерактивного музея "Легоза" в ТРК "Европа Сити Молл" в Волгограде, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на информацию территориального управления Роспотребнадзора.
Ранее, напомним, сообщалось о выявленных нарушениях и наложении временного запрета на работу детской комнаты до решения суда.
В суде установлено, что  ИП Борейко Л.Л не уведомил Роспотребнадзор о планируемых сроках открытия детской игровой комнаты в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, не обеспечил проведение на входе термометрии лиц, посещающих детскую игровую комнату с занесением результатов в журнал.
Представители предпринимателя пытались оправдать отсутствие обязанности уведомлять государственный орган о своём открытии тем, что якобы они открываются не впервые, а после вынужденного простоя. Однако суд счёл указанный довод несостоятельным, так как в действующем законодательстве нет отсылки на то, что такое уведомление является обязательным лишь для впервые открывающихся организаций.
С фактом отсутствия журнала термометрии представители предпринимателя согласились, вместе с тем, сообщили, что температуру тела они измеряли всем посетителям. В качестве доказательств они представили свидетелей, однако, суд установил, что допрошенные свидетели являются прямо заинтересованными лицами, так как один из свидетелей является сотрудником "Интерактивного музея "Легоза", а второй свидетель является близким родственником первого. В связи с чем, их показания не могут быть объективными для разрешения дела.
Кроме того, под сомнение встал сам факт возможности работы детской игровой комнаты, деятельность которых на территории Волгоградской области запрещена постановлением губернатора Волгоградской области. Однако сам индивидуальный предприниматель, а также его представители утверждают, что "Интерактивный музей "Легоза" является музеем в широком понимании этого термина, а не детской игровой комнатой. 
Суд счел, что представленные "Интерактивным музеем "Легоза" доказательства не позволяют судить о том, что его деятельность связана с хранением, изучением и публичным представлением музейных предметов и музейных коллекций. Деятельность ИП Борейко Л.Л. направлена на извлечение прибыли и не является некоммерческим учреждением культуры.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

2-ком.кв-ра в сданном доме ЖК "Бейкер стрит".Всего 3,5 млн р.!

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Экспресс-тесты для выявления антител класса IgG/IgM
Общество
07.12.2020 16:54
Общество 07.12.2020 16:54
Комментарии

0
Далее
Общество
07.12.2020 14:40
Общество 07.12.2020 14:40
Комментарии

0
Далее
Общество
07.12.2020 14:18
Общество 07.12.2020 14:18
Комментарии

0
Далее
Общество
07.12.2020 13:43
Общество 07.12.2020 13:43
Комментарии 0

0
Далее
Общество
07.12.2020 13:07
Общество 07.12.2020 13:07
Комментарии

0
Далее
Общество
06.12.2020 19:07
Общество 06.12.2020 19:07
Комментарии

0
Далее
Общество
06.12.2020 17:47
Общество 06.12.2020 17:47
Комментарии

0
Далее
Общество
06.12.2020 17:44
Общество 06.12.2020 17:44
Комментарии

0
Далее
Общество
06.12.2020 15:49
Общество 06.12.2020 15:49
Комментарии

0
Далее
Общество
05.12.2020 20:03
Общество 05.12.2020 20:03
Комментарии

0
Далее
Общество
05.12.2020 17:33
Общество 05.12.2020 17:33
Комментарии

0
Далее
Общество
05.12.2020 15:06
Общество 05.12.2020 15:06
Комментарии

0
Далее
Общество
05.12.2020 14:48
Общество 05.12.2020 14:48
Комментарии

0
Далее
Общество
05.12.2020 12:49
Общество 05.12.2020 12:49
Комментарии

0
Далее
Общество
05.12.2020 12:38
Общество 05.12.2020 12:38
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:42
Мимикрирующую под музей игровую комнату в Волгограде опечатали на 20 сутокСмотреть фотографии
17:02
Сбербанк снова принимает заявки по программе «Сельская ипотека» по ставке от 2,7% годовыхСмотреть фотографии
16:54
Сторонники волгоградского времени запишут коллективное обращение для пресс-конференции президентаСмотреть фотографии
16:33
Волгоградцы сдали на переработку первые 100 тысяч вредных бутылокСмотреть фотографии
15:41
ПСБ проведет 11-12 декабря онлайн-форум финансовой грамотности «Просто Капитал»Смотреть фотографии
15:28
Министр культуры РФ перечислила президенту России все трещинки волгоградской Родины-материСмотреть фотографии
14:54
Захмелели и обнаглели: в Волгограде пьяниц за рулем ловили пачкамиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:40
В Волгограде через три года из кинотеатра "Победа" сделают Дом детстваСмотреть фотографии
14:18
В Волгоградской области 31 декабря станет выходным по просьбам трудящихсяСмотреть фотографии
14:09
Под Волгоградом выстрелами остановили мчащуюся "десятку" с открытым багажником (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
13:43
Депутатов Волгоградской облдумы просят поддержать идею присвоить городу Котельниково почетное званиеСмотреть фотографии
13:07
В Волгограде дезинфицируют лицей после вспышки загадочного вирусаСмотреть фотографии
12:38
Волгоградец занялся вымогательством из-за порванной одеждыСмотреть фотографии
12:18
В Волгоградской области «рыбный» браконьер ответит в суде за редкий уловСмотреть фотографии
12:04
Коронавирус убил еще пятерых жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:23
В Волгограде наивность стоила воспитательнице детсада 300 тысяч рублейСмотреть фотографии
11:18
Губернатор Волгоградской области объявил о начале массовой вакцинации от коронавирусаСмотреть фотографии
10:32
В Волгограде от удара на перекрестке раскидало иномарки: досталось троллейбусу (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:08
Грузовой фургон загорелся после ДТП с BMW в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:38
Взрывоопасный «урожай» из поймы реки Царица добавил волгоградцу проблемСмотреть фотографии
08:27
В Волгоградской области на отлов собак в 2021 году снова выделяют "копейки"Смотреть фотографии
21:35
Мама была в больнице: в Волгограде выясняют обстоятельства гибели 14-летнего школьникаСмотреть фотографии
21:18
Сантехник и сварщик покушались на имущество судебного департамента в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:28
В Волгограде вандалы атаковали сквер у храма Александра НевскогоСмотреть фотографии
19:07
Волгоградцы зафиксировали на видео псевдоуборку на месте сноса гаражейСмотреть фотографииCмотреть видео
18:28
В Волгоградской области ФСИН провалила строительство ФАПСмотреть фотографии
17:47
Терпели неделю: еще четверо жителей Волгоградской области скончались от коронавирусаСмотреть фотографии
17:28
В Волгоградской области мошеннице из детского сада придется вернуть в бюджет почти миллион рублейСмотреть фотографии
15:30
В Волгограде СК стучится в двери к бывшим малолетним узникам концлагерейСмотреть фотографии
14:09
В Волгограде туристов-иностранцев задарят сувенирами с буквой "V" на 2 млн рублейСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 