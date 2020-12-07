Волгоградцы сдали на переработку первые 100 тысяч вредных бутылок

Экология 07.12.2020 16:33
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07.12.2020 16:33
В Волгограде подведены промежуточные итоги работы фандоматов, появившихся в городе-герое летом этого года. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на Instagram компании, установившей в Волгограде умные аппараты для приема пластика и алюминия, благодаря волгоградцам первые 100 тысяч банок и бутылок не остались лежать в Волго-Ахтубинской пойме, на мусорных полигонах или во дворах. Пластиковая и алюминиевая тара, которую сдали в фандоматы, отправится на переработку и, по словам организаторов проекта, обретет вторую жизнь.
Первые два фандомата были установлены в Волгограде летом текущего года в магазинах "МАН". Сегодня в городе таких аппаратов уже пять и еще один в Волжском. Каждый аппарат вмещает в себя до 400 бутылок и 600 алюминиевых банок. Фандомат различает из какого материала изготовлена тара - для этого надо поднести бутылку или банку штрих-кодом вверх для сканирования. Тара сортируется, сминается и раскладывается по специальным контейнерам внутри фандомата. Пластик, который не подлежит вторичной переработке, отбраковывается в специальную ячейку.
Взамен хозяин тары получает чек со скидкой на определенные товары или баллы для накопления в личном кабинете, которые потом может обменять на призы.
Организаторы акции уверены, что фандоматы помогают экологии, так как приучают горожан к раздельному сбору мусора. В пример они приводят опыт Германии, где такая система успешно работает уже более 20 лет.
Материал подготовлен в рамках проекта «Решение проблем экологии - забота каждого»
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