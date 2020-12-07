Экология

Волгоградцы сдали на переработку первые 100 тысяч вредных бутылок

Экология 07.12.2020 16:33
0
07.12.2020 16:33


В Волгограде подведены промежуточные итоги работы фандоматов, появившихся в городе-герое летом этого года. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на Instagram компании, установившей в Волгограде умные аппараты для приема пластика и алюминия, благодаря волгоградцам первые 100 тысяч банок и бутылок не остались лежать в Волго-Ахтубинской пойме, на мусорных полигонах или во дворах. Пластиковая и алюминиевая тара, которую сдали в фандоматы, отправится на переработку и, по словам организаторов проекта, обретет вторую жизнь.

Первые два фандомата были установлены в Волгограде летом текущего года в магазинах "МАН". Сегодня в городе таких аппаратов уже пять и еще один в Волжском. Каждый аппарат вмещает в себя до 400 бутылок и 600 алюминиевых банок. Фандомат различает из какого материала изготовлена тара - для этого надо поднести бутылку или банку штрих-кодом вверх для сканирования. Тара сортируется, сминается и раскладывается по специальным контейнерам внутри фандомата. Пластик, который не подлежит вторичной переработке, отбраковывается в специальную ячейку. 


Взамен хозяин тары получает чек со скидкой на определенные товары или баллы для накопления в личном кабинете, которые потом может обменять на призы. 
Организаторы акции уверены, что фандоматы помогают экологии, так как приучают горожан к раздельному сбору мусора. В пример они приводят опыт Германии, где такая система успешно работает уже более 20 лет. 
Материал подготовлен в рамках проекта «Решение проблем экологии - забота каждого»

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

2-ком.кв-ра в сданном доме ЖК "Бейкер стрит".Всего 3,5 млн р.!

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Экспресс-тесты для выявления антител класса IgG/IgM
Экология
06.12.2020 14:23
Экология 06.12.2020 14:23
Комментарии

0
Далее
Экология
30.11.2020 10:59
Экология 30.11.2020 10:59
Комментарии

0
Далее
Экология
29.11.2020 16:02
Экология 29.11.2020 16:02
Комментарии

0
Далее
Экология
27.11.2020 19:22
Экология 27.11.2020 19:22
Комментарии

0
Далее
Экология
27.11.2020 11:00
Экология 27.11.2020 11:00
Комментарии

0
Далее
Экология
22.11.2020 11:05
Экология 22.11.2020 11:05
Комментарии

0
Далее
Экология
13.11.2020 08:28
Экология 13.11.2020 08:28
Комментарии

0
Далее
Экология
10.11.2020 10:49
Экология 10.11.2020 10:49
Комментарии

0
Далее
Экология
09.11.2020 21:14
Экология 09.11.2020 21:14
Комментарии

0
Далее
Экология
06.11.2020 11:41
Экология 06.11.2020 11:41
Комментарии

0
Далее
Экология
31.10.2020 21:09
Экология 31.10.2020 21:09
Комментарии

0
Далее
Экология
29.10.2020 15:23
Экология 29.10.2020 15:23
Комментарии

0
Далее
Экология
27.10.2020 16:24
Экология 27.10.2020 16:24
Комментарии

0
Далее
Экология
27.10.2020 12:50
Экология 27.10.2020 12:50
Комментарии 0

0
Далее
Экология
27.10.2020 11:40
Экология 27.10.2020 11:40
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:42
Мимикрирующую под музей игровую комнату в Волгограде опечатали на 20 сутокСмотреть фотографии
17:02
Сбербанк снова принимает заявки по программе «Сельская ипотека» по ставке от 2,7% годовыхСмотреть фотографии
16:54
Сторонники волгоградского времени запишут коллективное обращение для пресс-конференции президентаСмотреть фотографии
16:33
Волгоградцы сдали на переработку первые 100 тысяч вредных бутылокСмотреть фотографии
15:41
ПСБ проведет 11-12 декабря онлайн-форум финансовой грамотности «Просто Капитал»Смотреть фотографии
15:28
Министр культуры РФ перечислила президенту России все трещинки волгоградской Родины-материСмотреть фотографии
14:54
Захмелели и обнаглели: в Волгограде пьяниц за рулем ловили пачкамиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:40
В Волгограде через три года из кинотеатра "Победа" сделают Дом детстваСмотреть фотографии
14:18
В Волгоградской области 31 декабря станет выходным по просьбам трудящихсяСмотреть фотографии
14:09
Под Волгоградом выстрелами остановили мчащуюся "десятку" с открытым багажником (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
13:43
Депутатов Волгоградской облдумы просят поддержать идею присвоить городу Котельниково почетное званиеСмотреть фотографии
13:07
В Волгограде дезинфицируют лицей после вспышки загадочного вирусаСмотреть фотографии
12:38
Волгоградец занялся вымогательством из-за порванной одеждыСмотреть фотографии
12:18
В Волгоградской области «рыбный» браконьер ответит в суде за редкий уловСмотреть фотографии
12:04
Коронавирус убил еще пятерых жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:23
В Волгограде наивность стоила воспитательнице детсада 300 тысяч рублейСмотреть фотографии
11:18
Губернатор Волгоградской области объявил о начале массовой вакцинации от коронавирусаСмотреть фотографии
10:32
В Волгограде от удара на перекрестке раскидало иномарки: досталось троллейбусу (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:08
Грузовой фургон загорелся после ДТП с BMW в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:38
Взрывоопасный «урожай» из поймы реки Царица добавил волгоградцу проблемСмотреть фотографии
08:27
В Волгоградской области на отлов собак в 2021 году снова выделяют "копейки"Смотреть фотографии
21:35
Мама была в больнице: в Волгограде выясняют обстоятельства гибели 14-летнего школьникаСмотреть фотографии
21:18
Сантехник и сварщик покушались на имущество судебного департамента в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:28
В Волгограде вандалы атаковали сквер у храма Александра НевскогоСмотреть фотографии
19:07
Волгоградцы зафиксировали на видео псевдоуборку на месте сноса гаражейСмотреть фотографииCмотреть видео
18:28
В Волгоградской области ФСИН провалила строительство ФАПСмотреть фотографии
17:47
Терпели неделю: еще четверо жителей Волгоградской области скончались от коронавирусаСмотреть фотографии
17:28
В Волгоградской области мошеннице из детского сада придется вернуть в бюджет почти миллион рублейСмотреть фотографии
15:30
В Волгограде СК стучится в двери к бывшим малолетним узникам концлагерейСмотреть фотографии
14:09
В Волгограде туристов-иностранцев задарят сувенирами с буквой "V" на 2 млн рублейСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 