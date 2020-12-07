Происшествия 07.12.2020 10:32
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07.12.2020 10:32
Две иномарки и троллейбус столкнулись накануне вечером на перекрестке Металлургов в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, 20-летний водитель "Хендэ Акцент", который двигался по проспекту Ленина, на регулируемом перекрестке совершил левый маневр поворота на проспект Металлургов, но не предоставил преимущество движения автомобилю "Шкода Рапид". От удара "Шкода" въехала в стоящий на светофоре троллейбус, а "Хендэ" вынесло на пешеходную зону, где, к счастью, никого не было. Момент столкновения и последствия ДТП попали на камеру уличного видеонаблюдения.
Пострадал водитель "Хендэ Акцент". Его госпитализировали в больницу.
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