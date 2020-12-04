В Волгоградской области следы пропавшего школьника привели к реке

Происшествия 04.12.2020 09:55
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04.12.2020 09:55
В Николаевке мать 15-летнего школьника заявила в правоохранительные органы о пропаже сына. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, по факту безвестного исчезновения Дениса Лапина межрайонным следственным отделом организована процессуальная проверка.
О том, что подросток ушел в обед из школы и не вернулся домой, его мать известила полицию накануне, 3 декабря. До настоящего времени о месте нахождения несовершеннолетнего ничего не известно. На берегу реки Волга недалеко от спасательной станции обнаружен рюкзак исчезнувшего со школьными принадлежностями.
Следователями и спасательными службами организованы поисковые работы, в том числе на воде.
Приметы: на вид 15-17 лет, рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые. Был одет: куртка, классические брюки, ботинки и шапка черных цветов.
Следственные органы обращаются ко всем, кто располагает сведениями о месте нахождения или последнем месте пребывания разыскиваемого, с просьбой сообщить эту информацию по телефонам: 8(84494) 6-22-15, 8-927533-68-01, 8(84494) 6-26-85 или «02».
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