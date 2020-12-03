Подросток с товарищем обчистили 14 гаражей в Волгоградской области





Полицейские Котовского района в ходе проведения оперативных мероприятий установили личности подозреваемых, причастных совершению серии краж из гаражных кооперативов. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в период с января по ноябрь текущего года в полицию поступило 14 заявлений от граждан, которые сообщили о совершенных кражах из принадлежащих им гаражей. Среди похищенного были электроинструменты, рыболовные снасти, а также бытовая техника.

В результате проведённого комплекса-оперативных мероприятий полицейским удалось установить, что к совершению преступлений причастен 22-летний местный житель. Вместе со своим 16-летним знакомым в ночное время при помощи лома и гвоздодёра они взламывали замки и похищали из гаражей предметы, которые представляли материальную ценность. В дальнейшем парни планировали сбыть похищенное, а деньги потратить на личные нужды.

Установлено, что похищенное подозреваемые хранили на территории своих домовладений, однако сбыть не успели. В ходе обысков полицейские изъяли похищенное. В содеянном подозреваемые полностью сознались.

Общая сумма ущерба в настоящее время устанавливается. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ - «Кража». За совершение данного преступления предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.



