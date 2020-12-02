Первый фигурант дела о наглой краже трубопровода под Волгоградом идет под суд





Перед судом предстанет 48-летний местный житель по обвинению в краже в особо крупном размере металлических труб канализации в Светлоярском районе. Об этом ИА "Высота 102" сообщила сегодня старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

Это преступление имело большой общественный резонанс, о краже труб канализации Светлого Яра сообщал один из федеральных каналов. Уголовное дело возбудило и расследовало ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. Одним из фигурантов дела, напомним, является бывший заместитель главы Светлоярского района Сергей Звезденков. Он был задержан 16 января текущего года. По информации "Высоты 102", помимо Звезденкова был задержан еще один предполагаемый организатор кражи - руководитель фирмы по приему металла ООО "Югмедлом" и еще несколько человек, которые непосредственно выкапывали трубы и возили их в пункт приема металлолома.

Перед судом, как стало известно информагентству, предстанет как раз один из этих людей, которые выкапывали трубы.

По версии следствия, обвиняемый с четырьмя сообщниками в период с июня по июль 2019 года на территории х.Кресты Светлоярского района похитили металлические трубы протяженностью 7200 метров. Сумма материального ущерба, причиненного администрации Светлоярского муниципального района, превысила 11 миллионов рублей.

Вину в инкриминируемых деяниях мужчина полностью признал. За содеянное ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Уголовное дело в отношении сообщников обвиняемого выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования.

В рамках уголовного дела арестованы денежные средства и недвижимое имущество на общую сумму 2,3 миллиона рублей.



