Названы условия появления в Волгоградской области армии высококлассных "айтишников"

Экономика 01.12.2020 12:35
0
01.12.2020 12:35
Пандемия существенно подняла спрос на современных специалистов различных сфер, в том числе цифровых технологий. На рынке труда как никогда востребованы грамотные и идущие в ногу с непростым временем "айтишники". И если в Москве ситуация относительно благополучная, то в регионах - с такими кадрами просто беда. По официальным данным, доля IT-профессионалов среди экономически активного населения России составляет чуть меньше 2,5 %, 20 % всех трудовых ресурсов сосредоточено в столице.
Олег Савченко, председатель комиссии Волгоградской областной Думы по вопросам реализации национальных и приоритетных проектов развития Волгоградской области в беседе с ИА "Высота 102" высказал мнение, что для создания "боеспособного" резерва перспективных специалистов нужен качественный фундамент, как основа дальнейшего роста.
"Мы помним, какое количество наших специалистов уехало за рубеж, какое количество наших специалистов удивляет мир в Силиконовой долине в Америке. В IT-сфере нужно будет открывать дополнительные места, дополнительные отделения. Но это будет потом. Сейчас главное – сделать выводы, не повторять ошибки и с честью пройти этот экзамен. Все, что нужно дать талантливым молодым людям – это качественную зарплату, гарантию карьеры и гарантию работы. Три составляющие. Для этого нужно создать базовые условия, чтобы подростки, дети поверили в эту мечту, а потом учащиеся, студенты уже ее осуществляли".
В качестве основного варианта решения проблемы с нехваткой IT-специалистов эксперты видят сотрудничество бизнеса и образовательных учреждений. Чтобы будущий профессионал еще на стадии учебы имел возможность погрузиться в специфику отрасли.
Олег Савченко уверен, что нужно работать на будущее уже сейчас, опираясь на опыт другх сфер. В пример приводится отечественное здравоохраненние, которое в этом году столкнулось с новой реальностью.
"Мы оказались не готовы с точки зрения здравоохранения. Да, у нас есть большие программы, но никто не мог предположить 3–5 лет назад, что будет такое количество заболевших инфекционной болезнью. Я думаю, сейчас будет переоценка системы здравоохранения. И будут эти специальности с дополнительной оплатой за риски, стимулированием за то, что в таких условиях работают. Будут отдельные кафедры и увеличение учащихся. Для стимулирования работы медиков уже принят ряд существенных мер. Врачи становятся участниками программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер", получают дополнительные выплаты за работу с больными коронавирусом. Нагрузка стала настолько большой, что к работе привлекают и студентов-медиков. Все это помогает обеспечивать медучреждения квалифицированными кадрами", - говорит Олег Савченко.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин предложил поэтапно увеличивать контрольные цифры приема в вузы на соответствующие специальности. Планируется также обеспечить подготовку IT-архитекторов. На эти цели предусмотрено финансирование в рамках национальной программы "Цифровая экономика". Таким образом, к 2024 году удастся увеличить число занятых в цифровой сфере на 50 % и увеличить спрос на отечественное программное обеспечение.
Реклама
Банк «Открытие» повысил ставки по вкладам01.12.2020 13:27
Экономика 01.12.2020 13:27
ВТБ снижает ставку по онлайн-ипотеке01.12.2020 11:28
Экономика 01.12.2020 11:28
Волгоградские концессии допустили серию дефолтов по облигациям01.12.2020 11:03
Экономика 01.12.2020 11:03
Деньги закончились: "Концессии теплоснабжения" Волгограда объявили технический дефолт30.11.2020 17:18
Экономика 30.11.2020 17:18
ПАО «Волгоградэнергосбыт»: замена (установка) индивидуальных приборов учета для жителей многоквартирных домов производится бесплатно30.11.2020 15:43
Экономика 30.11.2020 15:43
Сбер представит на AI Journey уникальные решения в сфере искусственного интеллекта30.11.2020 13:50
Экономика 30.11.2020 13:50
ВТБ запустил услугу автопополнения корпоративных карт30.11.2020 13:08
Экономика 30.11.2020 13:08
Волгоградстат насчитал у некоторых бюджетников зарплаты выше ста тысяч рублей28.11.2020 16:07
Экономика 28.11.2020 16:07
Чистая прибыль банка «Открытие» по РСБУ в октябре увеличилась на 3,4 млрд рублей и достигла 43,8 млрд рублей27.11.2020 15:32
Экономика 27.11.2020 15:32
В Волгоградском отделении Сбербанка растет спрос на потребительские кредиты27.11.2020 14:25
Экономика 27.11.2020 14:25
Банк «Открытие» запустил кобрендовые карты MasterCard «Аэрофлот» с повышенным начислением миль и привилегиями в «Шереметьево»27.11.2020 09:43
Экономика 27.11.2020 09:43
Росстат заметил снижение уровня безработицы в Волгоградской области27.11.2020 08:24
Экономика 27.11.2020 08:24
В Волгограде распродают остатки имущества завода-банкрота27.11.2020 08:14
Экономика 27.11.2020 08:14
Клиенты группы банка «Открытие» получили свыше 63 миллионов рублей дохода по стратегии доверительного управления «Купонная»26.11.2020 19:48
Экономика 26.11.2020 19:48
Волгоградский филиал Россельхозбанка презентовал меры поддержки агробизнеса26.11.2020 18:46
Экономика 26.11.2020 18:46
Реклама