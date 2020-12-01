Экономика

Названы условия появления в Волгоградской области армии высококлассных "айтишников"

Экономика 01.12.2020 12:35
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01.12.2020 12:35


Пандемия существенно подняла спрос на современных специалистов различных сфер, в том числе цифровых технологий. На рынке труда как никогда востребованы грамотные и идущие в ногу с непростым временем "айтишники". И если в Москве ситуация относительно благополучная, то в регионах - с такими кадрами просто беда. По официальным данным, доля IT-профессионалов среди экономически активного населения России составляет чуть меньше 2,5 %, 20 % всех трудовых ресурсов сосредоточено в столице. 

Олег Савченко, председатель комиссии Волгоградской областной Думы по вопросам реализации национальных и приоритетных проектов развития Волгоградской области в беседе с ИА "Высота 102" высказал мнение, что для создания "боеспособного" резерва перспективных специалистов нужен качественный фундамент, как основа дальнейшего роста. 
"Мы помним, какое количество наших специалистов уехало за рубеж, какое количество наших специалистов удивляет мир в Силиконовой долине в Америке. В IT-сфере нужно будет открывать дополнительные места, дополнительные отделения. Но это будет потом. Сейчас главное – сделать выводы, не повторять ошибки и с честью пройти этот экзамен. Все, что нужно дать талантливым молодым людям – это качественную зарплату, гарантию карьеры и гарантию работы. Три составляющие. Для этого нужно создать базовые условия, чтобы подростки, дети поверили в эту мечту, а потом учащиеся, студенты уже ее осуществляли".
В качестве основного варианта решения проблемы с нехваткой IT-специалистов эксперты видят сотрудничество бизнеса и образовательных учреждений. Чтобы будущий профессионал еще на стадии учебы имел возможность погрузиться в специфику отрасли. 
Олег Савченко уверен, что нужно работать на будущее уже сейчас, опираясь на опыт другх сфер. В пример приводится отечественное здравоохраненние, которое в этом году столкнулось с новой реальностью. 
"Мы оказались не готовы с точки зрения здравоохранения. Да, у нас есть большие программы, но никто не мог предположить 3–5 лет назад, что будет такое количество заболевших инфекционной болезнью. Я думаю, сейчас будет переоценка системы здравоохранения. И будут эти специальности с дополнительной оплатой за риски, стимулированием за то, что в таких условиях работают. Будут отдельные кафедры и увеличение учащихся. Для стимулирования работы медиков уже принят ряд существенных мер. Врачи становятся участниками программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер", получают дополнительные выплаты за работу с больными коронавирусом. Нагрузка стала настолько большой, что к работе привлекают и студентов-медиков. Все это помогает обеспечивать медучреждения квалифицированными кадрами", - говорит Олег Савченко.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин предложил поэтапно увеличивать контрольные цифры приема в вузы на соответствующие специальности. Планируется также обеспечить подготовку IT-архитекторов. На эти цели предусмотрено финансирование в рамках национальной программы "Цифровая экономика". Таким образом, к 2024 году удастся увеличить число занятых в цифровой сфере на 50 % и увеличить спрос на отечественное программное обеспечение. 
 

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