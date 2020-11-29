Маршруты ряда электричек в Волгоградской области изменят на два дня

Общество 29.11.2020 15:09
0
29.11.2020 15:09
2 и 3 декабря сократятся маршруты некоторых пригородных поездов, курсирующих между станциями Волгоград-1, Чернышков и Суровикино. Как сообщили ИА «Высота 102» в отделении Приволжской железной дороги, расписание семи пригородных поездов будет изменено в связи с проведением ремонтно-путевых работ на железнодорожной инфраструктуре.
В среду, 2 декабря, сокращёнными маршрутами проследуют 6 пригородных поездов:
- № 6615 (Волгоград-1 – Ляпичев вместо Волгоград-1 – Суровикино) отправлением со ст. Волгоград-1 в 6:47, прибытием на конечную ст. Ляпичев в 8:53;
- № 6613 (Волгоград 1 – Ляпичев вместо Волгоград-1 – Чернышков) отправлением со ст. Волгоград-1 в 8:43, прибытием на конечную ст. Ляпичев в 11:11;
- № 6621 (Волгоград-1 – Ляпичев вместо Волгоград–1 – Суровикино) отправлением со ст. Волгоград-1 в 20:07, прибытием на конечную ст. Ляпичев в 22:23;
- № 6616 (Ляпичев – Волгоград-1 вместо Суровикино – Волгоград-1) отправлением со ст. Ляпичев в 14:27, прибытием на конечную ст. Волгоград-1 в 16:38;
- № 6614 (Ляпичев – Волгоград-1 вместо Чернышков - Волгоград-1) отправлением со ст. Ляпичев в 17:34, прибытием на конечную ст. Волгоград-1 в 19:46;
В четверг, 3 декабря, будет сокращен маршрут пригородного поезда № 6622 (Ляпичев – Волгоград-1 вместо Суровикино – Волгоград-1) отправлением со ст. Ляпичев в 5:58, прибытием на конечную ст. Волгоград-1 в 8:22.
Реклама
Гаражная «зачистка» грядет в Краснооктябрьском районе Волгограда29.11.2020 17:22
Общество 29.11.2020 17:22
В аварийном доме на окраине Волгограда в квартире рухнула кирпичная стена29.11.2020 14:44
Общество 29.11.2020 14:44
Главные женщины: волгоградская полиция тепло поздравила всех мам29.11.2020 13:13
Общество 29.11.2020 13:13
По химозным теплицам в Волгоградской области ударят федеральным законом29.11.2020 10:35
Общество 29.11.2020 10:35
В Волгограде распродают конфискованное оружие29.11.2020 09:03
Общество 29.11.2020 09:03
Вот это «Focus»: волгоградец взыскал с «Ford» 3 млн за проблемное авто28.11.2020 18:48
Общество 28.11.2020 18:48
Без горячей еды и воды: жильцы волгоградской многоэтажки оказались «заложниками» своего соседа28.11.2020 12:13
Общество 28.11.2020 12:13
В центре Волгограда голый участок поймы засаживают елями28.11.2020 11:22
Общество 28.11.2020 11:22
Трассы в Волгоградской области окутал туман28.11.2020 10:11
Общество 28.11.2020 10:11
В компании “Виво маркет” применяется многоуровневая система контроля пищевой безопасности28.11.2020 09:01
Общество 28.11.2020 09:01
В Волгограде бывшего судебного пристава посадили за присвоение чужих алиментов27.11.2020 18:36
Общество 27.11.2020 18:36
В Волгограде муниципалитет помог решить коммунальную проблему в доме ветерана медслужбы27.11.2020 17:56
Общество 27.11.2020 17:56
Начальник УФСБ емко высказался о спецоперации под Волгоградом27.11.2020 16:13
Общество 27.11.2020 16:13
Волгоградский ветеран стал счастливее после разговора с губернатором27.11.2020 16:03
Общество 27.11.2020 16:03
Школьники Волгоградской области примут участие в международной конференции AI Journey27.11.2020 15:50
Общество 27.11.2020 15:50
Реклама