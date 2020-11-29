Маршруты ряда электричек в Волгоградской области изменят на два дня





2 и 3 декабря сократятся маршруты некоторых пригородных поездов, курсирующих между станциями Волгоград-1, Чернышков и Суровикино. Как сообщили ИА «Высота 102» в отделении Приволжской железной дороги, расписание семи пригородных поездов будет изменено в связи с проведением ремонтно-путевых работ на железнодорожной инфраструктуре.

В среду, 2 декабря, сокращёнными маршрутами проследуют 6 пригородных поездов:

- № 6615 (Волгоград-1 – Ляпичев вместо Волгоград-1 – Суровикино) отправлением со ст. Волгоград-1 в 6:47, прибытием на конечную ст. Ляпичев в 8:53;

- № 6613 (Волгоград 1 – Ляпичев вместо Волгоград-1 – Чернышков) отправлением со ст. Волгоград-1 в 8:43, прибытием на конечную ст. Ляпичев в 11:11;

- № 6621 (Волгоград-1 – Ляпичев вместо Волгоград–1 – Суровикино) отправлением со ст. Волгоград-1 в 20:07, прибытием на конечную ст. Ляпичев в 22:23;

- № 6616 (Ляпичев – Волгоград-1 вместо Суровикино – Волгоград-1) отправлением со ст. Ляпичев в 14:27, прибытием на конечную ст. Волгоград-1 в 16:38;

- № 6614 (Ляпичев – Волгоград-1 вместо Чернышков - Волгоград-1) отправлением со ст. Ляпичев в 17:34, прибытием на конечную ст. Волгоград-1 в 19:46;

В четверг, 3 декабря, будет сокращен маршрут пригородного поезда № 6622 (Ляпичев – Волгоград-1 вместо Суровикино – Волгоград-1) отправлением со ст. Ляпичев в 5:58, прибытием на конечную ст. Волгоград-1 в 8:22.



