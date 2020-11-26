Здравоохранение

Под Волгоградом жителям Мариновки подарили мини-поликлинику

Здравоохранение 26.11.2020 14:34
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26.11.2020 14:34




Офис врача общей практики открывается в селе Мариновке Калачевского района. Как сообщает ИА «Высота 102», медпомощь жителям этого населенного пункта, а также соседних – Прудбой и Приканального, будут оказывать врач, медсестры, фельдшер и акушерка. Раньше в Мариновке работал только фельдшерско-акушерский пункт с одним сотрудником.
В новом здании предусмотрены, в том числе, смотровой и перевязочные кабинеты. На базе учреждения будет проводиться диспансеризация и профилактические медосмотры выездными бригадами ЦРБ.

Медучреждение построили за семь месяцев в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». В 2019 году в Волгоградской области сдали в эксплуатацию 52 новых ФАПа. 

Еще семь учреждений, среди которых и офисы врачей общей практики, возводятся в текущем году. Всего до конца 2024 года в рамках национального проекта «Здравоохранение» в целях повышения качества оказания первичной медицинский помощи на селе должен появиться 101 ФАП.
Материал подготовлен в рамках проекта «Эффективное здравоохранение — показатель заботы государства о людях».

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