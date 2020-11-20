«Были молодые, но больные»: скорбный список жертв коронавируса в Волгоградской области увеличивается
Общество 20.11.2020 16:49
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20.11.2020 16:49
Среди четырех новых жертв коронавируса, о которых стало известно, сегодня, 43-летний мужчина и 42-летняя женщина. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперштабе, также COVID-19 забрал жизни 75-летнего пенсионера и 53-летней женщины. Все умершие имели букет хронических заболеваний, утверждают в оперштабе.
Самая молодая жертва коронавируса из нового скорбного списка проживала в Октябрьском районе. Она сразу обратилась за медицинской помощью, лечилась амбулаторно, однако без положительного эффекта и ее госпитализировали в ковидный госпиталь, развернутый на базе волгоградской детской больницы №8, где она скончалась.
Не удалось спасти жизнь и 43-летнего волгоградца. Он был госпитализирован в волгоградскую клиническую больницу №4 спустя пять дней после появления первых признаков недомогания в тяжелом состоянии.
53-летняя волгоградка скончалась в больнице №16. Определить дату и возможный способ заражения так и не удалось. 75-летний житель Волжского был направлен на госпитализацию в Ленинскую ЦРБ, откуда уже не вернулся. За медицинской помощью по месту жительства он обратился спустя 8 дней после начала заболевания.
Всего, напомним, за период пандемии в Волгоградской области скончались 268 человек.
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