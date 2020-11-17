Телеком

Более 100 предприятий разных отраслей установили тепловизоры «Ростелекома»

Телеком 17.11.2020 11:51
0
17.11.2020 11:51


«Ростелеком» установил комплексное решение бесконтактного измерения температуры тела с помощью тепловизионных камер видеонаблюдения (тепловизоров)более чем на сотне предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, здравоохранения, образования,ТЭК, АПК, в государственных учреждениях и предприятиях ВПК. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, решение позволяет автоматически измерять температуру тела до 400 человек в минуту и при необходимости анализировать наличие маски.
Тепловизор предназначен для установки в местах с большой проходимостью, а также организаций, специфика которых не позволяет перевести сотрудников на удаленную работу. Мгновенное выявление людей с повышенной температурой и обнаружение маски на лице помогает снизить риск распространения вирусных инфекций на предприятиях, в общественных и социально значимых местах, а также контролировать соблюдение карантинных мер, рекомендованных главным санитарным врачом РФ.

Данные о температуре тела людей, входящих на предприятие, и наличии у них масок выводятся на отдельный монитор наблюдателя или на пульт охраны. При выявлении человека с повышенной температурой включается световое и звуковое оповещение, отсутствие маски регистрируется в списке событий и дублируется звуковым сообщением. Сотрудник охраны предлагает повторно пройти пункт тепловизора или надеть маску и в случае подтверждения повышенной температуры, отправляет работника под наблюдение медицинского персонала.
Уникальность решения «Ростелекома» заключается в полностью автоматической высокоточной калибровке тепловизоров с помощью абсолютно черного тела1 , построенной на собственных алгоритмах видеоаналитики. Это существенно снижает период простоя комплекса, когда необходимо дождаться техподдержку для повторной калибровки.
«Ростелеком» установил стационарные тепловизорные пункты в компании «Алроса», аппарате губернатора и государственных учреждениях ХМАО-Югры, АО «Информационные спутниковые системы»имени академика М. Ф. Решетнёва, агрохолдинге «Коралл» (Тверская область), АО «Вагонреммаш» (Тамбовская и Воронежская области), Государственном Рязанском приборном заводе (ГРПЗ) и др.
«Преимущество решения“Ростелекома”— высокая точность измерения (до 0,3 градусов Цельсия), быстрый скрининг, большое расстояние, на котором проводятся измерения, широкий охват, возможность выбора зоны контроля, запись архива в видимом и инфракрасном спектрах, гибкая настройка температурного порога. Мы видим высокую востребованность нашего решения», — сказал директор продуктового офиса «Ростелеком» корпоративного и государственного сегментов Владимир Еремеев.
Тепловизоры«Ростелекома»уже заняли свою нишу и успешно применяются для обеспечения безопасности жизни и здоровья. В условиях пандемии они стали эффективным инструментом для измерения температуры тела и соблюдения карантинных мер в местах с высоким трафиком людей.
Узнать больше о тепловизионном решении «Ростелекома» можно на сайте компании.
 1 Абсолютно черное тело — физическое тело, которое при любой температуре поглощает падающее на него электромагнитное излучение во всех диапазонах.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Бейкер стрит.Кв-ры с индивидуальным отоплением!Сданные дома и стройка.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Пульсоксиметры. 8 800 5 503 503
Телеком
16.11.2020 14:23
Телеком 16.11.2020 14:23
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
12.11.2020 11:59
Телеком 12.11.2020 11:59
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
11.11.2020 14:24
Телеком 11.11.2020 14:24
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
09.11.2020 13:39
Телеком 09.11.2020 13:39
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
03.11.2020 12:57
Телеком 03.11.2020 12:57
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
29.10.2020 12:03
Телеком 29.10.2020 12:03
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
29.10.2020 11:53
Телеком 29.10.2020 11:53
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
28.10.2020 11:57
Телеком 28.10.2020 11:57
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.10.2020 17:32
Телеком 26.10.2020 17:32
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
22.10.2020 15:24
Телеком 22.10.2020 15:24
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
21.10.2020 18:01
Телеком 21.10.2020 18:01
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.10.2020 11:39
Телеком 20.10.2020 11:39
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
19.10.2020 15:26
Телеком 19.10.2020 15:26
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
17.10.2020 12:52
Телеком 17.10.2020 12:52
Комментарии

0
Далее
Телеком
14.10.2020 15:10
Телеком 14.10.2020 15:10
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

16:18
В Волгоградской области разжаловали 23 депутатовСмотреть фотографии
16:14
Россияне назвали развитую медицину главным признаком качественной жизниСмотреть фотографии
16:04
Врачи пояснили обстоятельства смерти четверых жителей Волгоградской области от коронавирусаСмотреть фотографии
15:48
В Волгограде контрактника осудили за коррупцию в воинской частиСмотреть фотографии
15:15
Зарегистрировать бизнес волгоградцам теперь можно в мобильном офисе СбербанкаСмотреть фотографии
15:14
На юге Волгоградской области из-за непрекращающейся метели начался «день жестянщика» (ФОТОРЕПОРТАЖ)Смотреть фотографии
14:02
Оплата налогов доступна во всех отделениях Почты России в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:17
В Волгоградской области врачам скорой помощи обещают подарить жильеСмотреть фотографии
12:50
Главе поселения под Волгоградом грозит 12 лет за обогащение на ремонте дорогиСмотреть фотографии
12:33
Начальник в энергоснабжающей организации задержан за взятку в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:51
Более 100 предприятий разных отраслей установили тепловизоры «Ростелекома»Смотреть фотографии
11:50
Четвертые сутки по четыре смерти: в Волгоградской области растет число жертв пандемииСмотреть фотографии
11:08
Волгоградский «КАУСТИК» с начала нынешнего года увеличил экспорт некоторых видов продукцииСмотреть фотографии
11:07
Снег и вьюгу приготовились встретить коммунальные службы ВолгоградаСмотреть фотографии
10:59
Под Волгоградом вооруженный мужчина угнал таксиСмотреть фотографии
10:35
В Волгограде прикрыли ярмарку из-за нарушения антикоронавирусных мерСмотреть фотографии
10:30
Банк «Открытие» продлевает действие «Госпрограммы 2020» по ставке 5,99%Смотреть фотографии
10:06
«Маски – это смерть»: отрицающий коронавирус волгоградец пришел в суд в новом облаченииСмотреть фотографии
09:58
В Волгоградском регионе сокращаются энергодолгиСмотреть фотографии
09:34
В центре Волгограда пенсионер сбил ребенка на самокатеСмотреть фотографии
08:16
На юге Волгограда жильцы замерзают в своих квартирахСмотреть фотографии
20:49
Волгоградская область сохранила «чемпионство» в антирейтинге регионов ЮФО по зарплатным долгамСмотреть фотографии
19:09
Губернатор Волгоградской области пообещал всем болеющим дома ковидникам бесплатные лекарстваСмотреть фотографии
18:28
В Волгограде сменится руководитель одной из самых влиятельных организацийСмотреть фотографии
18:05
В Волгограде раскроивший молотком голову приятеля студент из Йемена арестованСмотреть фотографии
17:42
В Волгоградской области выставили на торги раритетный дебаркадерСмотреть фотографии
16:57
Комсомольцы могли рухнуть: МБУ в Волгограде «выписали» солидный штраф за состояние памятникаСмотреть фотографии
16:57
Банк «Открытие» обновляет условия обслуживания по карте Opencard ПлюсСмотреть фотографии
16:26
Компания экс-губернатора Калининградской области займется в Волгограде скоростным трамваемСмотреть фотографии
16:08
Умные приборы учета позволили сэкономить в Волгограде за 9 месяцев 2,7 млн кВт*ч электроэнергииСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 