Экономика 16.11.2020 13:38 Новости компаний
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16.11.2020 13:38 Новости компаний
За 10 месяцев текущего года Поволжский банк Сбербанка выдал почти 658 тысяч потребительских кредитов на общую сумму более 130 млрд рублей. При этом, как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, 71% из них (почти 469 тысяч) были оформлены через Сбербанк Онлайн. Год назад этот показатель был ниже 50%.
Пик обращений был отмечен в августе, когда в Поволжье было оформлено 85 тысяч кредитных договоров на 17 млрд рублей. При этом активнеее всего заявки на кредит дистанционно подавали жители Самарской и Волгоградской областей.
Средний размер потребительского кредита в Поволжье по данным на 1 ноября составил 198 372 рубля, что на 4,2% больше, чем год назад (190 294 рубля). В трех регионах присутствия Поволжского банка Сбербанка – Астраханской, Оренбургской и Самарской областях «средний чек» превысил 200 тысяч рублей.
Светлана Арнаутова, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка: «Благодаря тому, что Сбербанк активно развивает свою цифровую инфраструктуру, наши клиенты имеют возможность получать финансовые услуги дистанционно. И на примере того, как вырос онлайн-сегмент потребкредитования, мы видим, что граждане все чаще пользуются возможностями приложения Сбербанк Онлайн. Сервис позволяет самостоятельно знакомиться с условиями, лимитами, рассчитывать процентную ставку, сумму платежа и сроки кредитования. Это быстро, удобно и безопасно».
Потребительский кредит в Сбербанке можно получить на срок от 3 месяцев до 5 лет в размере от 30 тысяч до 5 млн рублей. Оформить заявку можно как в офисе банка, так и в Сбербанк Онлайн. С подробными условиями потребительского кредитования в Сбербанке можно ознакомиться на сайте банка.
Фото ru.freepik.com
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