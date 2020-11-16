



За 10 месяцев текущего года Поволжский банк Сбербанка выдал почти 658 тысяч потребительских кредитов на общую сумму более 130 млрд рублей. При этом, как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, 71% из них (почти 469 тысяч) были оформлены через Сбербанк Онлайн. Год назад этот показатель был ниже 50%.

Пик обращений был отмечен в августе, когда в Поволжье было оформлено 85 тысяч кредитных договоров на 17 млрд рублей. При этом активнеее всего заявки на кредит дистанционно подавали жители Самарской и Волгоградской областей.

Средний размер потребительского кредита в Поволжье по данным на 1 ноября составил 198 372 рубля, что на 4,2% больше, чем год назад (190 294 рубля). В трех регионах присутствия Поволжского банка Сбербанка – Астраханской, Оренбургской и Самарской областях «средний чек» превысил 200 тысяч рублей.

Светлана Арнаутова, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка: «Благодаря тому, что Сбербанк активно развивает свою цифровую инфраструктуру, наши клиенты имеют возможность получать финансовые услуги дистанционно. И на примере того, как вырос онлайн-сегмент потребкредитования, мы видим, что граждане все чаще пользуются возможностями приложения Сбербанк Онлайн. Сервис позволяет самостоятельно знакомиться с условиями, лимитами, рассчитывать процентную ставку, сумму платежа и сроки кредитования. Это быстро, удобно и безопасно».

Потребительский кредит в Сбербанке можно получить на срок от 3 месяцев до 5 лет в размере от 30 тысяч до 5 млн рублей. Оформить заявку можно как в офисе банка, так и в Сбербанк Онлайн. С подробными условиями потребительского кредитования в Сбербанке можно ознакомиться на сайте банка.