Два трупа в легковушке: в Волгоградской области лобовое ДТП с грузовиком почтовой службы





Сегодня двое молодых парней насмерть разбились на трассе Сызрань-Саратов-Волгоград в Камышинском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, лобовое ДТП произошло в 2:29 на 452 км автодороги, в 5 км от границы с Саратовской областью.

По предварительным данным, 19-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21120», двигаясь из Камышина в Саратов, совершил выезд на встречную полосу, где совершил столкновение с грузовым фургоном марки «ГАЗ 3010GD». За рулем грузовика, который двигался из Саратова и перевозил почту, был водитель из Татарстана, он не пострадал. Фургон принадлежит частной организации, зарегистрированной в Тольятти. На месте от полученных травм погибли водитель легковушки и его 20-летний пассажир. Стаж вождения погибшего водителя был менее двух лет.

Известно, что дорожное покрытие было сухое, без дефектов. Тогда как в социальных сетях, где появилась информация о ДТП, высказывали версии, что причиной случившегося мог быть гололед.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области