Здравоохранение

Смертность от COVID-19 в Волгоградской области высокая вторые сутки

Здравоохранение 15.11.2020 12:16
0
15.11.2020 12:16


Четыре человека за минувшие сутки скончались от коронавирусной инфекции в Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на правительственный сайт стопкоронавирус.рф. Такое же число погибших от вируса, напомним, было подтверждено и в субботу, 14 ноября. Сейчас в скорбном списке 248 человек.
Диагноз COVID-19 за минувшие сутки был подтвержден у 224 человек. Выздоровели 344.
Всего в Волгоградской области зарегистрировано свыше 23,6 тысячи случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Бейкер стрит.Кв-ры с индивидуальным отоплением!Сданные дома и стройка.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Кислородный баллончик 9 и 17 литров. 8 800 5 503 503
Здравоохранение
14.11.2020 21:27
Здравоохранение 14.11.2020 21:27
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
14.11.2020 12:15
Здравоохранение 14.11.2020 12:15
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
13.11.2020 18:07
Здравоохранение 13.11.2020 18:07
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
13.11.2020 13:07
Здравоохранение 13.11.2020 13:07
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
13.11.2020 12:03
Здравоохранение 13.11.2020 12:03
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
12.11.2020 13:15
Здравоохранение 12.11.2020 13:15
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
11.11.2020 21:52
Здравоохранение 11.11.2020 21:52
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
11.11.2020 17:22
Здравоохранение 11.11.2020 17:22
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
11.11.2020 13:45
Здравоохранение 11.11.2020 13:45
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
11.11.2020 12:35
Здравоохранение 11.11.2020 12:35
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
10.11.2020 14:49
Здравоохранение 10.11.2020 14:49
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
10.11.2020 12:40
Здравоохранение 10.11.2020 12:40
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
08.11.2020 12:09
Здравоохранение 08.11.2020 12:09
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
06.11.2020 15:20
Здравоохранение 06.11.2020 15:20
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
06.11.2020 14:27
Здравоохранение 06.11.2020 14:27
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:11
Два трупа в легковушке: в Волгоградской области лобовое ДТП с грузовиком почтовой службыСмотреть фотографии
12:16
Смертность от COVID-19 в Волгоградской области высокая вторые суткиСмотреть фотографии
10:37
В Волгограде в сгоревшей машине погиб водительСмотреть фотографии
10:29
Поджигатели мусорных контейнеров набедокурили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:28
На железной дороге в Волгоградской области расследуют гибель двух электромонтеровСмотреть фотографии
10:09
Курение убивает: в Волгограде пожар в многоэтажке закончился трагедиейСмотреть фотографии
09:46
«Лаборатории перегружены»: семье заболевшей коронавирусом волгоградки отказали в бесплатном тестированииСмотреть фотографии
09:01
За один месяц в Волгоградской области некоторые продукты подорожали на третьСмотреть фотографии
21:27
Обязательные тесты и основания для КТ: в Волгограде обновили рекомендации для лечения больных на домуСмотреть фотографии
19:45
В Волгограде территорию бывшего тракторного завода освобождают от обременений для новой застройкиСмотреть фотографии
18:49
Чиновникам стало стыдно за страшный сортир и свалку на воинском кладбище под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
17:42
Воскресенье со снегом и гололедом прогнозируют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:29
31-летняя жительница Волгоградской области родила 9 детейСмотреть фотографии
16:03
Очередная тайна всплыла при демонтаже незаконных гаражей в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:34
Луч света в пандемию: в оранжереях под Волгоградом начался бал хризантемСмотреть фотографии
13:44
Житель Волгоградской области избил и покусал женуСмотреть фотографии
12:15
Потеряли четверых: растет число жертв коронавируса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:15
Проломил голову молотком: студенты из Йемена поссорились в общежитии в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:38
Женщина и ребенок пострадали в перевернувшейся под Урюпинском иномаркеСмотреть фотографии
09:04
Компания “Виво маркет” открыта для взаимодействия с общественностьюСмотреть фотографии
19:22
Волжский отличился в коронавирусной статистикеСмотреть фотографии
19:04
Скончался главный финансист ГУ МВД по Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:07
Исчезли в пандемию: жители Волгоградской области днем с огнем ищут инфекционистовСмотреть фотографии
17:29
Маски "на бороде" отменяются: в Волгоградской области усилили меры в борьбе с коронавирусомСмотреть фотографии
15:56
Количество онлайн-платежей за покупку одежды в Волгоградской области выросло на фоне пандемии в 6,6 разаСмотреть фотографии
15:15
Экс-участника «Дома-2» из Волгограда осудили за обман в инстаграмСмотреть фотографии
13:10
Жительницу Волгограда ждет суд за попытку завладеть квартирой умершей пенсионеркиСмотреть фотографии
13:07
Коронавирус в Волгоградской области убивает пожилыхСмотреть фотографии
12:05
Сбербанк в Поволжье нарастил кредитный портфель за счет предприятий АПКСмотреть фотографии
12:03
Места в ковидных стационарах Волгоградской области освобождаются для новых пациентовСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 