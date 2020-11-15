Смертность от COVID-19 в Волгоградской области высокая вторые сутки

Здравоохранение 15.11.2020 12:16
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15.11.2020 12:16
Четыре человека за минувшие сутки скончались от коронавирусной инфекции в Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на правительственный сайт стопкоронавирус.рф. Такое же число погибших от вируса, напомним, было подтверждено и в субботу, 14 ноября. Сейчас в скорбном списке 248 человек.
Диагноз COVID-19 за минувшие сутки был подтвержден у 224 человек. Выздоровели 344.
Всего в Волгоградской области зарегистрировано свыше 23,6 тысячи случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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