Смертность от COVID-19 в Волгоградской области высокая вторые сутки





Четыре человека за минувшие сутки скончались от коронавирусной инфекции в Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на правительственный сайт стопкоронавирус.рф. Такое же число погибших от вируса, напомним, было подтверждено и в субботу, 14 ноября. Сейчас в скорбном списке 248 человек.

Диагноз COVID-19 за минувшие сутки был подтвержден у 224 человек. Выздоровели 344.

Всего в Волгоградской области зарегистрировано свыше 23,6 тысячи случаев заболевания коронавирусной инфекцией.



