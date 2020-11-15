Происшествия

Поджигатели мусорных контейнеров набедокурили в Волгоградской области

Происшествия 15.11.2020 10:29
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15.11.2020 10:29


Поджигатели  мусорных контейнеров устроили горячее утро пожарной части Калача-на-Дону. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, два сигнала о возгорании пластиковой тары для ТБО один за другим поступили сегодня в шестом часу утра. Сначала загорелись три контейнера, а спустя полчаса еще пять штук.
Аналогичные происшествия зафиксированы накануне вечером в Волжском. Около 18.30 огонь охватил контейнер для отходов на улице Космонавтов, сегодня около двух часов ночи – на улице Профсоюзов. 

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