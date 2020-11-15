Курение убивает: в Волгограде пожар в многоэтажке закончился трагедией





Возгорание в пятиэтажном доме по улице Титова в Краснооктябрьском районе Волгограда ликвидировали накануне поздно вечером сотрудники пожарно-спасательной части. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МЧС по региону, в однокомнатной квартире на площади три квадратных метра горели домашние вещи. Есть пострадавший.

Как стало известно информагентству, в результате пожара скончался хозяин квартиры. По предварительным данным, причиной воспламенения могла стать неосторожность при курении.



