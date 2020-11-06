Сбербанк и платёжная система «Мир» запустили YouTube-шоу для пенсионеров

Экономика 06.11.2020 17:57
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06.11.2020 17:57
Сбербанк и платёжная система «Мир» запускают YouTube-шоу «Активные старшие» для пенсионеров. Ведущая шоу — модель агентства OLDUSHKA Татьяна Лукьянова — каждую неделю вместе со зрителями будет учиться новому: йоге и макияжу, кулинарии и скандинавской ходьбе, восточной гимнастике и даже актёрскому мастерству. А взамен она расскажет своим инструкторам, самым активным и целеустремлённым людям, как правильно обращаться с банковскими картами и управлять своими финансами. Первая серия стартовала 5 ноября, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба.
Шоу запускается в рамках популярного проекта Сбербанка «Активный возраст» — платформы для пенсионеров, которые готовы посвятить зрелые годы исследованию нового, внутреннему росту и обретению гармонии с собой. На сайте можно найти много полезных материалов для развития: обучающие курсы, вакансии для пенсионеров, свежие новости о пенсионной реформе, информация о сервисах экосистемы Сбера, статьи о здоровье и стиле жизни.
Александра Алтухова, директор дивизиона «Особенные решения» Сбербанка:
«Вдохновляющие истории героев проекта «Активный возраст» не оставляют сомнений: жить ярко и насыщенно можно в любом возрасте. Мы в Сбере не только предоставляем людям старшего возраста финансовые и нефинансовые услуги, но и стараемся помогать им сохранять хорошее настроение, заряжаться энергией и мотивацией для каждого нового дня. Я уверена, что проект «Активные старшие» найдёт свою аудиторию, ведь он о том, что никогда не поздно менять себя, чувствовать вкус жизни, познавать себя и мир и двигаться вперёд».
Наталья Пейсахович, директор департамента маркетинга и коммуникаций платёжной системы «Мир»:
«Мы рады принимать участие в проекте «Активные старшие»: герои шоу — отличный пример того, что оставаться активным и открывать новое можно в любом возрасте. Особенно радует, что старшее поколение интересуется вопросами финансовой грамотности и активно пользуется своими пенсионными картами «Мир» в повседневной жизни. Карта для современного пенсионера — важный финансовый инструмент, которым удобно платить в магазинах, в том числе онлайн, получать бонусы и участвовать в выгодных акциях банка, «Мира» и партнёров. Уверены, что проект ждёт большое будущее!»
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