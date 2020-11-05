Общество 05.11.2020 11:51
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05.11.2020 11:51
В Волгоградской области за минувшие сутки выявлено 217 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в федеральном штабе. Это - очередной антирекорд в регионе. При этом в Волгоградской области не зафиксировано новых смертей за прошедший день.
Напомним, накануне в федеральном штабе сообщили о шести скончавшихся от коронавируса за 3 ноября. Однако региональные власти признали только три смертельных случая. В сегодняшней статистике в Волгоградской области эти три случая учтены. Таким образом, всего в регионе от коронавируса умерли 223 человека.
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