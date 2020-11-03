В Волгограде охранник украл из кабинета босса 600 тысяч рублей

Происшествия 03.11.2020 16:09
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03.11.2020 16:09
В краже у своего начальника 600 тысяч рублей признался охранник страховой фирмы из Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе УМВД города, полицейские задержали 57-летнего подозреваемого. Мужчина рассказал правоохранителям, что у него были ключи от служебных помещений офиса. В кабинете директора фирмы он нашел ключи от сейфа, из которого сначала взял часть хранившейся суммы, а накануне забрал оставшиеся купюры. 300 тысяч рублей он потратил на погашение долгов, остальные средства планировал потратить на другие цели. 60-летний руководитель страховой фирмы пояснил, что накопления откладывал для оплаты обучения своей дочери.
В отношении сторожа возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы.
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