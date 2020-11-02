Прощай, Кириллыч: душевный фотоальбом экс-главы Волгоградской области Николая Максюты

Общество 02.11.2020 17:46
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02.11.2020 17:46
«Кириллыч» - так многие в Волгоградской области в обиходе называли Николая Максюту. Уважительно и ласково – по отчеству – о нем могли отозваться единомышленники, с другой интонацией, но тоже Кириллычем многолетнего главу региона называли и политические противники.
Простой в общении, народный и душевный, с широкой улыбкой, мудрым прищуром, совершенно не злопамятный - таким запомнится бывший губернатор волгоградским журналистам. Старожилы местных СМИ помнят, как еженедельно встречались в Белом зале администрации с первым лицом региона на фирменном пресс-часе и напрямую задавали вопросы. Поверить в то, что Николая Максюты больше нет – пока трудно.
На многочисленных архивных фотографиях, которые хранятся в редакции ИА «Высота 102», - запечатлена целая эпоха. Николай Максюта прошел долгий путь во власти и, конечно, не был идеальным. Но родную волгоградскую землю и людей, которые здесь живут, он очень любил.
Николай Максюта скончался 1 ноября от коронавируса. Похороны состоятся 5 ноября в Волгограде.
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