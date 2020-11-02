Происшествия 02.11.2020 10:09
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02.11.2020 10:09
Легковушка «KIA CERATO» влетела в световую опору на остановке «Площадь Ленина» в центре Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по региону, ДТП произошло накануне около 21.40. Спасатели извлекали пострадавшего водителя из искореженного автомобиля при помощи специнструментов. 34-летнего мужчину, который не справился с управлением, с травмами увезли в больницу.
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