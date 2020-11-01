Житель Волжского намудрил со сказкой для полиции





Накануне в дежурную часть полиции поступило заявление от 34-летнего жителя Волжского об угоне автомобиля "Шевроле Авео".

Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, угнанный автомобиль был обнаружен на проезжей части города.

"В ходе дальнейших разбирательств полицейские пришли к выводу о том, что факт преступления места не имел. Установлено, что заявитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль своей иномарки и по ходу следования создавал помеху другим транспортным средствам. Получив замечание от одного из участников дорожного движения, волжанин побоялся быть лишенным водительских прав и, оставив свое авто на проезжей части, убежал. Позже он обратился в полицию с заявлением об угоне.

Подозреваемый сознался в содеянном. Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 306 УК РФ "Заведомо ложный донос о совершении преступления". За содеянное законодательством предусмотрено наказание до 2-х лет лишения свободы", - рассказали в региональном Главке МВД.



