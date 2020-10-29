Экономика

ВТБ: выдачи ипотеки уже превысили значения всего 2019 года

Экономика 29.10.2020 15:14 Новости компаний
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29.10.2020 15:14 Новости компаний


ВТБ по состоянию на середину октября выдал в рамках ипотеки 677 млрд рублей, что уже превышает результат всего 2019 года с выдачами в 675 млрд рублей. Об этом, как сообщает ИА «Высота 102»,  в рамках 12-го инвестиционного форума ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!» заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
По оценке ВТБ, в этом году по выдачам рынок ипотеки может достичь рекордных 3,6 трлн рублей, увеличившись на четверть к показателям прошлого года. Доля льготной ипотеки составит до четверти от общего объема выдач (в пределах 900 млрд рублей). ВТБ уже опережает прошлогодние результаты почти на 40%, чему, во многом, способствует госпрограмма, по которой в банке сейчас действует ставка 6,1%.
Рост ипотечного рынка в России в этом году сопровождается ростом цен на недвижимость в новостройках, и отдельные эксперты заявляют, что эффект от программы господдержки этим уже нивелирован.
Динамика отличается в зависимости от региона, но расчеты ВТБ показывают, что ситуация ненастолько критичная. Например, в Москве, стоимость квартиры могла вырасти с начала года, с 8 до 8,5 млн руб. С учетом снижения ставки (в начале года средняя ставка по рынку была 9%, а сейчас ВТБ выдает ипотеку в рамках господдержки под 6,1%), клиент все равно ежемесячно экономит 11% на регулярных платежах по обслуживанию долга. Общая же экономия составит 1,2 млн рублей при кредите на 15 лет, что составляет 15% от текущей стоимости квартиры.
«Эффект снижения процентной ставки,по нашей оценке, перестанет действовать только когда рост цен превысит 17,5%, но объективно до этого еще очень далеко, и я не думаю, что Правительство допустит такую ситуацию в принципе. Власти уже заявили, что будут добиваться отсутствия роста цен», – заявил Анатолий Печатников.
В ходе форума Анатолий Печатников также отметил, что ипотека остается очень качественным сегментом кредитования. «Доля просроченной задолженности, по данным и методике Банка России, по рынку составляет всего около 1%, а в ВТБ этот показатель даже меньше 1%. Мы не ожидаем перенасыщения этого рынка. В России нет массовой практики выдачи высоко рискованных кредитов, что подтверждает высокое качество накопленного ипотечного портфеля. При этом и клиенты серьезно подходят к вопросу оформления ипотеки, стараясь погасить ее досрочно. Никаких признаков т.н. «ипотечного пузыря» мы не наблюдаем».

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