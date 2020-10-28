



14-летняя школьница, которая сегодня погибла в ДТП в Волгоградской области, могла быть за рулем перевернувшейся машины. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, трагедия произошла сегодня в половине седьмого утра на 73 километре автодороги «Иловатка-Старая Полтавка-Гмелинка-Палласовка-Николаевск». Машина вылетела на обочину и перевернулась. Школьница погибла. Ее 17-летняя подруга получила травмы и попала в больницу. Сейчас выясняется, точно ли погибшая школьница была за рулем или автомобилем управлял кто-то из компании молодых людей.

Ранее в СУ СК по Волгоградской области сообщили, что девочка отдыхала в компании своей старшей подруги и двух парней, приехавших в этот день из города Ахтубинска Астраханской области. В какой-то момент приятели решили на автомобиле одного из них отправиться из села Кано Старополтавского района в Палласовку. Все закончилось трагедией.

По факту дорожно-транспортного происшествия на территории Старополтавского района, повлекшего гибель 14-летней девочки, прокуратура Волгоградской области организовала проверку. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора региона Оксана Черединина, на место происшествия выезжала прокурор Старополтавского района Людмила Гермашева. По результатам проверки, при наличии оснований, будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.

Фото ГУ МВД по Волгоградской области.



