Происшествия

Жители Волгограда подарили мошенникам еще 600 тысяч рублей

Происшествия 28.10.2020 11:43
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28.10.2020 11:43


Об очередных случаях потери гражданами денег ИА «Высота 102» рассказали в пресс-службе УМВД России по городу Волгограду. Случаи зафиксированы в последние сутки.
«В Тракторозаводском районе 37-летняя бухгалтер лишилась 200 тысяч рублей, поверив звонившему, который представился сотрудником банка. Аферист предложил обезопасить имеющиеся сбережения от несанкционированного списания и попросил сообщить ему данные банковской карты. Не подразумевая обмана, волгоградка сообщила конфиденциальную информацию по банковской карте, а спустя некоторое время обнаружила списание крупной суммы денег.
Аналогичными способами лжесотрудники банка похитили: 100 тысяч рублей у  63-летнего пенсионера; свыше 40 тысяч рублей у неработающей жительницы Ворошиловского района;  41 тысячу рублей у 30-летнего сварщика; 240 тысяч  рублей у 35-летнего машиниста локомотивного депо.
А 32-летний волгоградец на одном из сайтов в сети Интернет откликнулся на объявление о продаже компьютерного монитора. В качестве предоплаты за товар мужчина перевел на счет продавца более 22 тысяч рублей, но обещанной доставки так и не получил.
В Ворошиловском районе не дождалась обещанной доставки старинных напольных часов с маятником 30-летняя местная жительница. Увидев в Интернете объявление об их продаже, женщина перевела на счет продавца 15 тысяч рублей, а затем стала предпринимать попытки связаться с ним по телефону, но они оказались безрезультатными.
С заявлениями о мошенничестве потерпевшие обратились в правоохранительные органы», - рассказали в УМВД и еще раз напомнили, что работники банка никогда не запрашивают по телефону сведения о карте клиента, её номер, код на обратной стороне, Ф.И.О. владельца карты, срок  её действия и пин-код. Также следует проявлять осторожность  при приобретении товаров через интернет.

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