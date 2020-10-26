Экономика

Утверждены новые даты проведения Artificial Intelligence Journey — 3–5 декабря 2020 года

Экономика 26.10.2020 09:38 Новости компаний
0
26.10.2020 09:38 Новости компаний


Международная конференция по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence Journey пройдёт с 3 по 5 декабря 2020 года. Ранее AI Journey планировалось провести 20–22 ноября.  
AI Journey — крупнейшая площадка для получения актуальной информации про ИИ и его применение в России и за рубежом. Мероприятие проводится Сбербанком совместно с ведущими российскими и зарубежными технологическими компаниями. В 2019 году конференция AI Journey проходила в офлайн-формате, привлекла более 150 спикеров — ведущих экспертов отрасли и вошла в топ-5 мировых DS-/AI- конференций.   
Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Сбербанка, в этом году ожидаются выступления около 200 ведущих российских и международных специалистов. Своё участие уже подтвердили такие известные эксперты, как Mike Davies, директор Лаборатории нейроморфных вычислений Intel; Laurence van der Maaten, директор по исследованиям Facebook AI Research, NY Site Head; Gary Bradski — президент OpenCV.   
В этом году в рамках мероприятия пройдут: онлайн-соревнование по технологиям AI, онлайн-конференция AI Journey Junior для учащихся средних и старших классов школы, интересующихся технологиями искусственного интеллекта и анализа данных, и трёхдневная онлайн-конференция, посвящённая разработкам в области машинного обучения, компьютерного зрения, обработки естественного языка, нейроморфных и гетерогенных вычислений и многим другим темам.  
Победители онлайн-соревнования по технологиям AI разделят призовой фонд в размере 6,8 млн рублей. Главный приз во взрослом зачёте и среди школьников — 1 млн рублей. Награждение авторов лучших решений состоится в рамках конференции Artificial Intelligence Journey (AI Journey).  
Регистрация на онлайн-соревнование по анализу данных и искусственному интеллекту — AI Journey Contest.  
Зарегистрироваться на мероприятия AI Journey на сайте www.ai-journey.ru. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Жилой комплекс Парк Арена в Советском р-не г. Волгоград т. 49-53-53

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Защитные бязевые и неопреновые маски
Экономика
26.10.2020 13:15
Экономика 26.10.2020 13:15
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.10.2020 12:03
Экономика 26.10.2020 12:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.10.2020 13:11
Экономика 24.10.2020 13:11
Комментарии

0
Далее
Экономика
23.10.2020 16:12
Экономика 23.10.2020 16:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.10.2020 12:03
Экономика 23.10.2020 12:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.10.2020 11:12
Экономика 23.10.2020 11:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.10.2020 16:29
Экономика 22.10.2020 16:29
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.10.2020 16:25
Экономика 22.10.2020 16:25
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.10.2020 13:50
Экономика 22.10.2020 13:50
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.10.2020 12:11
Экономика 22.10.2020 12:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.10.2020 09:36
Экономика 22.10.2020 09:36
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.10.2020 13:36
Экономика 21.10.2020 13:36
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.10.2020 12:45
Экономика 21.10.2020 12:45
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.10.2020 12:05
Экономика 20.10.2020 12:05
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.10.2020 11:21
Экономика 20.10.2020 11:21
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

13:57
В Волгограде на построенном к ЧМ-2018 коммунальном объекте вскрылись дефектыСмотреть фотографии
13:32
Всплеск нервозных звонков в аптеки зафиксировали в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:15
ВТБ финансирует строительство производственного комплекса по переработке овощей в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:32
Забираете, вот и забирайте: в госпитале ветеранов волгоградке пытались отдать отца при смертиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:15
Умер один из самых выдающихся художников ВолгоградаСмотреть фотографии
12:03
Для тех, кто любит кофе и Nemoloko, создали BaristaСмотреть фотографии
11:53
Коронавирус расбушевался: в Волгоградской области нет улучшения ситуацииСмотреть фотографии
11:44
Опять и снова: молодой волгоградец раскрыл мошеннику данные банковской картыСмотреть фотографии
11:37
Десятки незаконных бюллетеней выявил суд на выборах под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:15
В Волгоградской области иностранцам грозит срок за покупку лекарств на фальшивые деньгиСмотреть фотографии
11:13
Более 7 тысяч школьников Волгоградской области присоединились к проекту «Билет в будущее» нацпроекта «Образование»Смотреть фотографии
11:06
Больше каникул и дистанта: в Волгоградской области хотят увеличить часы учебы на удаленкеСмотреть фотографии
10:22
В центре Волгограда шальной «Jaguar» протаранил кроссоверСмотреть фотографииCмотреть видео
08:49
Провальная явка и победа "ЕР": подведены итоги выборов в Городищенском районе Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:52
Комитет финансов проверит бюджетные расходы на скандальный бренд Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:20
Доноров плазмы в Волгоградской области нужно все больше и большеСмотреть фотографии
19:04
Кафе в Волгограде наказали за «гололицый» персоналСмотреть фотографии
18:38
Депутаты Волгоградской облдумы затарились сувенирами для избирателей за бюджетный счетСмотреть фотографии
17:26
Волгоградскую область записали в передовики по ковидным койкамСмотреть фотографии
16:08
В Волгограде появится новый ФОК за 142 миллионаСмотреть фотографии
14:34
Опубликовано шокирующее видео кровавой расправы в волгоградском банкеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:07
В Дзержинский район Волгограда вернули тепло и горячую водуСмотреть фотографии
13:33
Новой жертвой COVID-19 стала пенсионерка из Котельниковского районаСмотреть фотографии
12:55
Задержан волгоградец за стрельбу по школьникамСмотреть фотографии
12:00
Стали известны новые подробности страшного ДТП в Волгограде, в котором погиб ребенокСмотреть фотографии
11:51
Новая трагедия: в Волгоградской области COVID-19 продолжает убиватьСмотреть фотографии
11:16
Волгоградка травмировалась на картингеСмотреть фотографии
11:09
Убивший ребенка в страшном ДТП в Волгограде водитель был лишен прав за пьяную ездуСмотреть фотографии
10:10
Сторонники волгоградского времени организовали автомобильный флешмобСмотреть фотографии
22:08
Волгоградский «Ротор» кровью вырвал победу у московского "Локомотива" - 2:1Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 