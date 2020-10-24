В отделении банка в Волгограде избили посетителя

Происшествия 24.10.2020 12:55
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24.10.2020 12:55
30-летний волгоградец задержан за избиение посетителя банка. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне около 18.40 час. в дежурную часть полиции поступило сообщение из одного из банков, расположенного в Центральном районе Волгограда, о том, что в помещении отделения неизвестный мужчина избил посетителя. Прибывшие на место происшествия сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали подозреваемого – 30-летнего волгоградца. Со слов задержанного, накануне у него произошел конфликт с потерпевшим из-за того, что последний якобы оскорбил сестру подозреваемого. Выяснив, где находится потерпевший, мужчина пришел в отделение банка и нанес ему несколько ударов по голове. Избитого мужчину увезли в больницу.
Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозит до 8 лет лишения свободы.
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