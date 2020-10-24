В Волгоградской области молодой мужчина погиб на трассе

Происшествия 24.10.2020 10:22
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24.10.2020 10:22
41-летний водитель погиб в ДТП в Старополтавском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, трагедия произошла накануне в пятом часу вечера. Водитель «Лада Ларгус» на 23 км. автодороги «с. Гмелинка - с. Торгун» выехал на правую по ходу движения обочину, не справился с управлением и совершил съезд в правый кювет. Машина перевернулась. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия, 46-летний пассажир с травмами доставлен в больницу.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области.
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