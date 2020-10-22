Аварийность на сетях «Россети Юг – Волгоград» снизилась на 10 %

Экономика 22.10.2020 16:29 Новости компаний
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22.10.2020 16:29 Новости компаний
Количество технологических отключений на сетях компании «Россети Юг - Волгоград» за 9 месяцев 2020 года уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 10 %.
Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, длительность технологических нарушений сократилась до 1 часа 36 минут - почти на 7 %.
За 9 месяцев 2020 года компания отремонтировала 688 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, свыше 24 км воздушных и более 8 км кабельных линий электропередачи.
Энергокомплекс оснащается системами телеизмерения и телеуправления. Новое оборудование позволяет дистанционно, в режиме реального времени отслеживать состояние сетей, своевременно предупреждать технологические нарушения и сокращать срок восстановительных работ.
Кроме того, продолжается работа по установке «умных счетчиков». Более 1400 интеллектуальных приборов учета уже функционируют на улицах города, еще 1200 появятся до конца года. Замена проводов воздушных линий на самонесущие изолированные также помогает сократить количество нарушений, вызванных схлестом проводов при сильном ветре.
Как отмечают в энергокомпании, на снижение числа технологических нарушений в электросетях Волгограда повлиял и анализ аварийных ситуаций, регулярные противоаварийные учения и тренировки персонала.
Напомним, компания «Россети Юг - Волгоград» (юридическое наименование АО «ВМЭС») обеспечивает бесперебойное и качественное электроснабжение потребителей, технологическое присоединение новых потребителей, повышение инвестиционной привлекательности распределительного сетевого комплекса Волгограда.
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