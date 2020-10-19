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Киностатистика: волгоградцы стали чаще смотреть кино дома

Телеком 19.10.2020 15:26 Новости компаний
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19.10.2020 15:26 Новости компаний


В первом полугодии 2020 года число пользователей сервиса МегаФон ТВ среди жителей региона увеличилось почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. При этом жители Волгоградской области – в десятке самых активных в стране пользователей онлайн-кинотеатров. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, МегаФон проанализировал кинопредпочтения волгоградцев в период самоизоляции и закрытых кинотеатров.
В топ-10 по числу скачиваний в нашем регионе вошли картины: «Достать ножи», «Джентльмены», «Джокер», «Плохие парни навсегда», «Ford против Ferrari», «Соник в кино», «Заражение», «Однажды в… Голливуде», «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» и «Союз Спасения». Волгоградцы отдавали предпочтение фантастике, боевикам, драме, мультфильмам и триллерам.
При этом среди сериалов больше трети зрителей выбрали комедийные (37%). На втором месте драмы (31%) и на третьем – триллеры (8%).
Помимо ставших классикой зарубежных – «Игры Престолов» и «Друзей» - абонентам МегаФона полюбились российские сериалы: «Гранд», «Содержанки» «Фитнес», «Чики», «Ивановы-Ивановы», «Война семей», «Корни», «ИП Пирогова».
Пока жители Волгоградской области ждут открытия кинозалов в регионе — смотреть хорошее кино в отличном качестве можно онлайн. 
МегаФон сейчас предлагает абонентам пакет МегаФон ТВ «Кино по подписке», который доступен бесплатно на 3 дня. Он включает лучшие фильмы и сериалы, и отечественные, и зарубежные. В новом сезоне абонентов онлайн-сервиса ждет более 100 премьер зарубежных и российских сериалов и фильмов. Кроме того, в качестве эксклюзива - только зарегистрированным пользователям МегаФон ТВ будут доступны бесплатно фильмы-участники «Фестиваля актуального научного кино» (ФАНК), который впервые пройдет онлайн при поддержке оператора с 19 октября по 9 ноября.

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