Киностатистика: волгоградцы стали чаще смотреть кино дома

Телеком 19.10.2020 15:26 Новости компаний
0
19.10.2020 15:26 Новости компаний
В первом полугодии 2020 года число пользователей сервиса МегаФон ТВ среди жителей региона увеличилось почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. При этом жители Волгоградской области – в десятке самых активных в стране пользователей онлайн-кинотеатров. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, МегаФон проанализировал кинопредпочтения волгоградцев в период самоизоляции и закрытых кинотеатров.
В топ-10 по числу скачиваний в нашем регионе вошли картины: «Достать ножи», «Джентльмены», «Джокер», «Плохие парни навсегда», «Ford против Ferrari», «Соник в кино», «Заражение», «Однажды в… Голливуде», «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» и «Союз Спасения». Волгоградцы отдавали предпочтение фантастике, боевикам, драме, мультфильмам и триллерам.
При этом среди сериалов больше трети зрителей выбрали комедийные (37%). На втором месте драмы (31%) и на третьем – триллеры (8%).
Помимо ставших классикой зарубежных – «Игры Престолов» и «Друзей» - абонентам МегаФона полюбились российские сериалы: «Гранд», «Содержанки» «Фитнес», «Чики», «Ивановы-Ивановы», «Война семей», «Корни», «ИП Пирогова».
Пока жители Волгоградской области ждут открытия кинозалов в регионе — смотреть хорошее кино в отличном качестве можно онлайн.
МегаФон сейчас предлагает абонентам пакет МегаФон ТВ «Кино по подписке», который доступен бесплатно на 3 дня. Он включает лучшие фильмы и сериалы, и отечественные, и зарубежные. В новом сезоне абонентов онлайн-сервиса ждет более 100 премьер зарубежных и российских сериалов и фильмов. Кроме того, в качестве эксклюзива - только зарегистрированным пользователям МегаФон ТВ будут доступны бесплатно фильмы-участники «Фестиваля актуального научного кино» (ФАНК), который впервые пройдет онлайн при поддержке оператора с 19 октября по 9 ноября.
Реклама
О героях современности расскажет телеканал «День победы» Триколора17.10.2020 12:52
Телеком 17.10.2020 12:52
Аналитика МТС: какие компании открывались в Волгограде в сентябре14.10.2020 15:10
Телеком 14.10.2020 15:10
Видеонаблюдение для малого и среднего бизнеса: быстро, под ключ и бесплатно на 30 дней13.10.2020 14:11
Телеком 13.10.2020 14:11
Новый пророческий сериал «Слёборн: эпидемия на острове» — эксклюзивно в Wink12.10.2020 15:38
Телеком 12.10.2020 15:38
Под цифровой защитой: «Ростелеком» в Волгограде провел интерактивный урок по кибербезопасности09.10.2020 09:46
Телеком 09.10.2020 09:46
МегаФон назвал новые места притяжения россиян08.10.2020 12:24
Телеком 08.10.2020 12:24
Четыре года экслюзива: Wink покажет матчи чемпионата Бразилии по футболу08.10.2020 10:06
Телеком 08.10.2020 10:06
Дом онлайн: видеонаблюдение от «Ростелекома» подключили 2,5 тысячи жителей Волгоградской области07.10.2020 10:17
Телеком 07.10.2020 10:17
«Красотка в ударе», «Ассистентка», «Ундина» и другие цифровые премьеры октября в Wink06.10.2020 10:06
Телеком 06.10.2020 10:06
Выезд из карантина: где отдохнули волгоградцы этим летом по данным Big Data МТС30.09.2020 15:11
Телеком 30.09.2020 15:11
В личном кабинете организации доступна статистика регистраций в Единой биометрической системе28.09.2020 17:50
Телеком 28.09.2020 17:50
На автодроме в Сочи даже мобильный интернет показал рекорды скорости28.09.2020 13:07
Телеком 28.09.2020 13:07
«Ростелеком. Лицей» представляет новые эксклюзивные образовательные курсы23.09.2020 17:43
Телеком 23.09.2020 17:43
«Ростелеком» получил высшую оценку в Антикоррупционном рейтинге российского бизнеса-202023.09.2020 13:55
Телеком 23.09.2020 13:55
МегаФон запускает опцию «Копилка минут»23.09.2020 12:44
Телеком 23.09.2020 12:44
Реклама